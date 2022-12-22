شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض خلال حفل المهرجان الفيلم القصير "صاحبتي" للمخرجة كوثر يونس، والذي يعد أول أفلام المخرجة الشابة بعد تخرجها فى المعهد العالي للسينما، وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج .

وتكرم إدارة مهرجان الفيلم القصير الفنان علاء الكاشف والأفلام الحاصلة علي جوائز مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF فى دورته الرابعة، كما تم اختيار المخرج برهان حنفي و محمد صلاح لإخراج حفل الختام ، المقام اليوم .

وكان قد أخرج برهان حنفي ومحمد صلاح حفل الختام لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في الدورة الثالثة، بالاضافة الي فيلم رسول الإنسانية وتقاطع طريق وعدد من الأفلام القصيرة.

والجدير بالذكر، أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF ، اقيم هذا العام في نسخته الرابعة والتي أقيمت فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية .