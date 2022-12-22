شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد جومانا مراد وتشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء اليوم والد النجمة جومانا مراد، ويتم تشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر. وتستقبل النجمة جومانا مراد وزوجها الدكتور ربيع بسيسو العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكانت النجمة جومانا مراد منشغلة بتصوير مسلسلى"عملة نادرة"، للنجمة نيللى كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللى كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

ومسلسل "بابا المجال"، حيث تقدم النجمة جومانا مراد دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعود النجمة جوما مراد للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، لانشغالها فى السينما بأكثر من عمل فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو "مفترق طرق".