الفنان الفلسطينى غنام غنام يفوز بجائزة فلسطين التقديرية عن مجمل أعماله المسرحية

القاهرة - سامية سيد - حصل المخرج والمؤلف الفلسطيني غنام غنام على جائزة فلسطين التقديرية للفنون لعام 2022 عن مجمل أعماله المسرحية، حيث قام وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف بإعلان الفائزين بجوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية، اليوم بمقر وزارة الثقافة بمدينة البيرة.

يذكر أن المخرج والمؤلف الفلسطيني غنام غنام، ولد في عام 1955 بأريحا في فلسطين، وانتقل في سن الثانية عشرة مع عائلته إلى الأردن، كتب وأخرج العديد من المسرحيات، وألف القصص القصيرة، وهو حاصل على جوائز في الإخراج والتأليف المسرحي، كما أنه عضو رابطة الفنانين الأردنيين، ورابطة المسرحيين الأردنيين، وعضو اللجنة التأسيسية للهيئة العربية للمسرح والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وكان عضواً للجنة التحكيم في عدة مهرجانات مسرحية كمهرجان مسرح الطفل في الأردن، مهرجان البقعة المسرحي في السودان، ومهرجان الدار البيضاء الدولي للمسرح الجامعي، وتدور مجمل أعمال الفنان غنام الغنام حول معاناة الفرد الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في المنفى، وكانت آخر أعماله في عام 2018 مسرحية (سأموت في المنفى)، وهي من مسرحيات الممثل الواحد، قدمها على عدد من المسارح العربية.

وترأس لجنة تحكيم الجوائز لهذا العام الناقد والأكاديمي الدكتور فخري صالح، وبعضوية كل من الكتّاب والأدباء والفنانين: عادل الأسطة، ومحمد بكري، وعبد الله تايه، ورانية خوري، وفؤاد نمر، وجهينة الخطيب، ومحمد خليل، ويعقوب حمودة، وهي اللجنة التي حملت توقيع الرئيس محمود عبّاس، كون هذه الجائزة هي الأرفع والأسمى على مستوى فلسطين، ولكونها تشكل تقديراً وعرفاناً من فلسطين لمثقفيها على دأبهم في مواصلة الإبداع الثقافي .