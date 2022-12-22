شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة صدقي:ربيت ولد فى منزلى كأنه ابنى وسهل لعائلته سرقة 400ألف جنيه منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة سميرة صدقي عن حادث سرقة فيلتها الذي تعرضت له مؤخرا، إذ قالت: اللي سرقني ولد ربيته منذ أن كان عمره 10 سنوات، وكان يعمل معي في المكتب وعندما نقلت إلى منزلي الجديد أخذته معي، وكان يعيش في البيت، وأمنته على كل شيء، وكل مفاتيح الخزينة والبيت كانت معه ويتعامل بحرية في الأمور المادية.

وأضافت سميرة صدقي في تصريحات تليفزيونية: أعطيته الأمان والثقة الشديدة أكثر من أولادي، وهو من كان يعيش معي إضافة إلى حفيدي، لكنه كون تشكيل عصابي من عائلته، واستغل إني كنت في مكتبي، واستدرج حفيدي لخارج المنزل ليجلسان في إحدى الكافيهات، وأعطى نسخ من مفاتيح المنزل والخزنة لأفراد عائلته وأخبرهم عن كل التفاصيل لكي يسرقوا المنزل.





سرقة فيلا سميرة صدقي

وعندما عدت إلى المنزل فوجئت بالخزينة مفتوحة والمفاتيح في باب الخزينة، وشعرت وقتها بأنه من سرقني خصوصا أن باب المنزل تم فتحه بالمفاتيح العادية، لكن أخفيت الأمر وأبلغت الشرطة، إذ تم سرقة 400 ألف جنيه من الخزينة إضافة إلى بعض المجوهرات.

وكشفت سميرة صدقي أن ضابط الشرطة طلب من السارق أن يعطيه هاتفه المحمول إذ شك به، ثم أخذه إلى قسم الشرطة، وهناك أعترف بجريمته، واستعدت جزء من الأموال، ورغم ما حدث تنازلت عن المحضر نظرا لظروفه الصعبة وأيضا لأن شقيقه كان توفي منذ نحو شهر.

وقالت سميرة صدقي: كنت أعامله كأنه فرد من العائلة، ويشاركنا كل شيء، وتأثرت للغاية بما فعله.

سميرة صدقي: عرفت ناس قليلة الأصلة

وحول صدمتها مما حدث قالت سميرة صدقي: انا وجوزي عاشرنا ناس وعرفنا أشخاص ساعدناهم واشتغلوا على حسنا، وفي النهاية قلة الأصل ظهرت، وهذا ما جعلني أعيد حساباتي مع الأشخاص الذين أعرفهم.