مهنة والد عادل إمام التي أخفاها عن الجميع إنكشفت أخيرًا.. والجمهور: الشغل مش عيب ولا حرام يا زعيم!

كتب امير فتحي في الخميس 22 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - أخفى الزعيم عادل إمام، عن الجميع، لسنوات طويلة، المهنة الحقيقية التي كان يمارسها والده، الأمر الذي عرضه لهجوم وانتقاد البعض.

ورغم حديث الفنان الكبير عادل إمام، لعدة مرات في تصريحات صحفية ومقابلات تلفزيونية سابقة، عن تأثير والده عليه، وكيف كان أكبر مؤيديه، إلا أنه لم يتطرق بالحديث عن مهنة والده.

وعقب أحد لقاءات الزعيم عادل إمام، فجر الناقد الفني المصري الكبير طارق الشناوي، مفاجأة كبيرة. مؤكداً أن الزعيم عادل إمام تعمد إخفاء مهنة والده.

صورة نادرة للزعيم «عادل إمام» مع والده

مهنة والد الزعيم عادل إمام

الناقد الفني الكبير طارق الشناوي كشف في تصريحات صحفية أن الزعيم عادل إمام تعمد إخفاء مهنة والده ، مضيفًا أنه في الحلقات الأولى من البرنامج ” نعم انا مشهور “نزل الى معجبيه بعض الكلمات. ومنها إنكار الباطل عمل والده الذي كان يعمل “شاويش” في السجن.

رامي إمام يتحدث عن جده والد الزعيم

أما المخرج رامي إمام فكشف عن مفاجأة تتعلق بجده الراحل محمد إمام، مؤكدا أنه توفى عام 1997 وعانى قبل وفاته من مرض الزهايمر ولم يكن يتذكر ابنه النجم عادل إمام ولا أحفاده، وابدى رامي ندمه لعدم وجود صور كثيرة تجمعه بجده، واشار إلى أن العائلة كلها ورثت خفة الدم عن الراحل.

رامي تلقى أكثر من مرة صورة له وهو طفل صغير برفقة والده الفنان عادل إمام وجده محمد، وأعاد نشرها عبر حسابه بموقع “إنستجرام” وأرفقها بكلمات مؤثرة وصف فيها جده الراحل كما تحدث عن ذكرياته معه.

عادل إمام متحدثًا عن أحفاده: مصدر سعادتي

ومن المعروف أن الزعيم عادل إمام يحرص على قضاء وقت كثير مع أحفاده في تلك الفترة، إذ يمثون مصدرا كبير للسعادة بالنسبة له، وعبر في لقاءات إعلامية عن حبه لقضاء الوقت وسط أسرته وبين افراد عائلته أحفاده.

وقال عادل إمام في لقاء تليفزيوني سابق عن الاحتفال بعيد ميلاد أحفاده ضاحكا: “ارتدي الطاقية والبيجامة في المنزل واحتفل معهم”، ليضيف: أحفادي تمثل سعادة كبيرة لي، وأشعر بأن الله أراد أن يسعدني بهم فمنحني الأحفاد.

وأضاف النجم الملقب بـ “الزعيم”: أحفادي لهم الحق دائما في دخول غرفتي دون استئذان، وأشعر بالضيق عندما أعود من الخارج ولا أجدهم في المنزل.

عدد أحفاد الزعيم

يشار إلى أن عادل إمام لديه 6 أحفاد، فمن ابنه رامي لديه عادل، وعز الدين ورقية، أما أحفاده من ابنته سارة فهما أمينة وهالة وكاميليا، ومن ابنه محمد إمام لديه حفيدين خديجة وقسمت.

عودة عادل إمام إلى السينما

وعلى الصعيد السينمائي، يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة للتعاون مع إبنه محمد إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير. وهذا ما أكده شقيقه المنتج عصام إمام

وغاب الزعيم عادل إمام عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وكذلك غاب عن المنافسة في الموسم الرمضاني 2021

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

شائعات عن وفاة عادل إمام:

من جهة ثانية، علّق المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على حقيقة وفاة الفنان، بعد تداول أنباء عن وفاته على مواقع السوشيال ميديا.

وعبّر شقيق الزعيم عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات المزعجة، وقال أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته وسط أحفاده ومحبيه داخل منزله.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يشارك مع أبنه محمد عادل إمام في فيلم يحمل اسم «الواد وأبوه»، ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد طرح الفنان محمد إمام فيلم عمهم في السنيمات.

مؤخرًا، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية أن الخبر الذي انتشر يفيد بوفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

هذه الشائعة لم تكن الاولي التي تعرض لها الزعيم عادل إمام، فمنذ عده أسابيع انتشر اشاعه اصابه الزعيم بمرض الزهايمر -على نهج والده الراحل- وتدهور وضعه الصحي ودخوله المتكرر إلى المستشفى.

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