شكرا لقرائتكم خبر عن منح ستيفن سبيلبرج الدب الذهبي بمهرجان برلين الـ 73 وعرض The Fabelmans والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير، The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.

على سبيل المثال، حصل في عام 1998 على وسام الصليب الكبير مع نجمة وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية تقديراً لفيلمه قائمة شندلر ومؤسسة Shoah الخاصة به.

في عام 2001، عينته الملكة إليزابيث الثانية قائدًا فارسًا في وسام الإمبراطورية البريطانية (KBE).

في عام 2015، حصل على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.