شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستارعلى فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير اليوم الخميس، والتي كانت انطلقت يوم 17 ديسمبر الجاري في دار الأوبرا المصرية.

وشهد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات ما بين عروض أفلام وندوات تكريم والمناقشات، ومنها ندوة تكريم المخرج يسري نصرالله، وأيضا ندوة تكريم المخرجة والمنتجة ماريان خوري.

وعرضت خلال فعاليات المهرجان العديد من الأفلام منها HAIR TIE, EGG من الصين للمخرج لو رونكسياو، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت في التفكير بالأمر مجددا.

أفلام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

كما عرضت أيضا أفلام Live till I die من السويد، وNorth Pole من مقدونيا وصربيا، وBolide و4 AM من فرنسا، وThe Criminals إنتاج فرنسي وThe Tiktoker من الكاميرون، وفيلم Safe للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية.

لجان تحكيم المهرجان

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الدولي من الناقد السينمائي أحمد شوقي، السيناريست مريم نعوم، المخرج مراد مصطفى، والمخرج سامح علاء ، فيما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري من المخرج عماد البهات والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والفنانة ثراء جبيل ، أما لجنة تحكيم الفيلم العربي تضم الفنانة لبنى ونس، المخرج أشرف فايق، ومدير التصوير مصطفى عز الدين .

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة المخرج طوني نبيه ، المخرج ياسر شفيعي ، والناقدة منار خالد، ولجنة تحكيم عزيزة أمير الدكتورة ثناء هاشم ، الدكتورة رانيا يحيى ، والإعلامية بثينه كامل ، ولجنة تحكيم مسابقة محمد بيومي تضم الناقد السينمائي أحمد عسر، الناقدة السينمائية فايزة هنداوي الدكتورة صفاء عماره.