فنان شهير هو أحد أبطال أكتوبر ترك الفن بالإكراه وتسبب أحمد عز في بكائه أمام الجميع.. لن تتوقعوا من يكون؟!

كتب امير فتحي في الخميس 22 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - هو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية، ويعتبر شريك النجاح لجيل من النجوم الشباب، مثل أحمد مكي وأحمد حلمي ومحمد سعد.

أنه الفنان المصري القدير لطفي لبيب، الذي يمثل خط الوسط في الدراما والسينما ويعتبر من أبرز الفنانين الذين قدموا الأدوار المساعدة.

نبذة عن لطفي لبيب

لطفي لبيب ممثل مصري (مواليد 1947) اشتهر بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية. كما أنه ممثل مسرحي وإذاعي وتليفزيوني. حصل على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

الفنان لطفي لبيب

كان لطفي لبيب محبًا للمعرفة، ويجيد التحدث باللغة العربية الفصحى، والسبب في ذلك قراءته للقرآن الكريم وحفظ عدد من أياته رغم اعتناقه الدين المسيحي. رفض والده عمله في مجال الفن ليلتحق بكلية الزراعة، إلا أنه لم يحتمل أكثر من عامين لينضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية.

لطفي لبيب أحد أبطال حرب أكتوبر

تعتبر مرحلة تجنيده بالجيش المصري من أبرز محطات حياته، وهو من قضى 6 سنوات ونصف السنة كجندي في سلاح المشاة، ضمن “الكتيبة 26” التي عبرت قناة السويس يوم 6السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

كان لطفي لبيب قريبا من الشهيد أحمد حمدي، خلال استشهاده بقذيفة إسرائيلية على الكوبري الذي صنعته القوات المصرية للعبور إلى الجبهة الثانية من القناة. دون لطفي لبيب كل تفاصيل فترة تجنيده، حتى أصدر كتاب “الكتيبة 26” ، وهو عبارة عن قصة درامية من واقع حرب أكتوبر، وكل أمنيته أن تتم ترجمة ذلك العمل الأدبي إلى فيلم سينمائي.

بعد انتهاء فترة تجنيده بالجيش المصري رشحه الفنان الراحل سعد أردش لتأسيس مسرح دبي القومي، وهو ما وافق عليه وسافر إلى هناك مباشرة، وأقام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدة سنوات.

لطفي لبيب وعادل إمام – فيلم “السفارة في العمارة” 2005

وكانت أول مشاركته في عالم الفن من خلال فيلم “السفارة في العمارة” عام 2005، بعد أن رشحه الفنان عادل إمام لتجسيد شخصية السفير الإسرائيلي، ثم توالت عليه العروض الفنية وأصبح واحد من أهم الفنانين المساعدين في السينما والدراما.

حياته العائلية

رغم رفضه الحديث عن حياته الشخصية، كشف الفنان القدير لطفي لبيب بعض المعلومات عن زواجه وأنه لديه 3 أبناء و4 أحفاد، موضحا “أنا أعشق جو العائلة، وأخصص يوم الجمعة لأسرتي وأقضيه في اللعب مع أحفادي”.

إنسانية أحمد عز تُبكي لطفي لبيب

وقبل فترة وأثناء عرض “مسرحية علاء الدين“، فوجئ الممثل المصري أحمد عز بالفنان لطفي لبيب بين صفوف المشاهدين، بمسرح كايرو شو في العاصمة القاهرة، فما كان منه إلا الإمساك به ومساعدته على الصعود لخشبة المسرح ليوجه له تحية أمام الجمهور.

أحمد عز يحتفي بوجود الفنان القدير لطفي لبيب بعد الإنتهاء من عرض مسرحية “علاء الدين”

ووصف عز الفنان القدير بالمعلم وصانع النجوم وسط وصلة طويلة من تصفيق الجمهور، غير أن لبيب لم يتمالك نفسه أمام هذه الحفاوة وانهمرت دموعه تأثراً فقام عز بتقبيل يده على المسرح.

بكاء لطفي لبيب على المسرح أثناء تصفيق الجمهور

مرض لطفي لبيب

يشار إلى أن هذا كان أول ظهور للطفي لبيب منذ فترة، حيث تعرض لمضاعفات صحية بعد جلطة في المخ أثرت على حركة النصف الأيسر من جسده، ما أثر على تقلص حجم أدواره وقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.

ورغم كل هذه المضاعفات الكبيرة نفى لبيب صاحب الـ (75عاماً) ما تردد حول نيته في اعتزال الفن، وأكد في أكثر من تصريح أنه لا يستطيع الابتعاد عن الفن مهما كانت حالته، وأنه يستطيع التمثيل لكن بـ”شروط” متعلقة بحالته الصحية.

لطفي لبيب يتعاقد على مسلسل “حضرة العمدة” بطولة روبي

من ناحية أخرى، بدأت الفنانة روبي تصوير مسلسل حضرة العمدة، والمقرر عرضه في رمضان 2023، وعُلِم أن الفنان القدير لطفي لبيب تعاقد على المشاركة في العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

وتعاقد على بطولة مسلسل حضرة العمدة، عدد كبير من النجوم، أبرزهم : روبي، أحمد رزق، بسمة، رياض الخولي، صلاح عبدالله، سميحة أيوب، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، دينا، نهلة سلامة، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وتجسد روبي خلال أحداث المسلسل، شخصية خريجة الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة ولديها أصول صعيدية، وتتعرض لبعض المشاكل مع عائلتها تُجبرها على قبول العمودية.

واعتذر عدد من النجوم خلال الفترة الماضية على المشاركة في العمل، أبرزهم إلهام شاهين، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، ومحمد لطفي.

آخر أعمال لطفي لبيب

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان لطفي لبيب “فيلم كاملة“، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بدورته الثانية، وشارك في بطولته إنجي المقدم، وتأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام.

وظهر لطفي لبيب في الموسم الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل راجعين يا هوى، كضيف شرف مع خالد النبوي، وتحدث حينها عن مشاركته في العمل، وقال : سعيد بالمشاركة في مسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوي، خاصة أني أقدم دور والد النبوي في الأحداث وهو السبب في مشاركتي كضيف شرف في العمل.

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