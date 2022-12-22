شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز ينشر مشهد خطير من كواليس فيلمه الأخير mission impossible 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك توم كروز، مقطع فيديو، من كواليس فيلمه الجديد، mission impossible 8، وكشف عن نظرة من وراء الكواليس على حيلة عظيمة، إذ ظهر توم كروز وهو يقود، دراجة نارية، ويقفز من جرف، والتي تتحول بعد ذلك إلى قفزة أساسية، كل ذلك يؤديه كروز بنفسه، بدون استخدام "دوبلير".

الممثل البالغ من العمر 60 عامًا، الذي قف من الطائرة ليشكر المعجبين على نجاح فيلمه Top Gun: Maverick، يقول في بداية الفيديو: "أردت أن أفعل ذلك منذ أن كنت طفلا صغيرًا"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

توم كروز يقفز بدراجة مع على جرف

تم تنفيذ الحيلة في الموقع، على جرف في النرويج، وقام صانعو الأفلام ببناء منحدر عملاق لكروز لركوب الدراجة النارية، ويقول كروز في الفيديو: "هذا أخطر شيء حاولناه على الإطلاق".

وللتحضير للمغامرة، قام توم كروز بتكوين مجموعة من الخبراء في جميع التخصصات المشاركة في اللعبة، لضمان حدوث الأمر بسلاسة دون حدوث أي عوائق، ومن جهته علق مايلز دايشير، مدرب قفز :"إحساسه بالوعي المكاني، إنه أكثر شخص قابلته وعيًا على الإطلاق."

من أجل أداء الحيلة أمام الكاميرا، كان على العديد من الخبراء العمل على أفضل المعدات والوضع لاستخدامها عند التصوير، بحيث يتم التقاط الحيلة بأكثر الطرق فعالية.

كروز قفز أكثر من 500 قفز مظلى

وقال كريستوفر ماكوارى، كاتب ومخرج الفيلم، المقرر طرحه العام المقبل:"حتى قبل عامين، لم تكن الكاميرات موجودة، مما سيتيح لنا القيام بما نحاول القيام به اليوم"، ومن جهته ذكر كروز أيضًا أنه يريد إشراك الجمهور حقًا ومنحهم هذا التشويق، وقام كروز بأكثر من 500 قفز بالمظلات، وأكثر من 13000 قفزة للاستعداد للمغامرة.

وتحدث ماكواري عن كيف كان عليهم حساب مكان كروز في الهواء والمسار الذي سيكون عليه، وقال: "علينا أن نكون قادرين على التنبؤ باستمرار بمكان وجود توم في الهواء".

عندما أجرى كروز المهمة الحقيقية في النرويج، ركب الدراجة النارية من الجرف ثم قفز من القاعدة بنجاح، ست مرات في يوم واحد، ومن المقرر إطلاق الجزء الأول من الحساب الميت في دور العرض في 14 يوليو 2023.



توم



توم على الدراجة



توم كروز