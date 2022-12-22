شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يدخل فى علاقة حب مع ممثلة 23 عامًا.. ولدت بعد تيتانيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثل ليوناردو دي كابريو بصحبة الممثلة فيكتوريا لاماس، حسب تقرير موقع الديلى ميل وعدداً من المواقع مما أكدت أن دي كابريو يواعد الممثلة الصغيرة والتي تبلغ من العمر 23 عاما فقط، حيث أكد التقرير أن الممثلة لم تكن ولدت بعد حينما كان يقوم ببطولة تيتانيك، وإنما ولدت بعدها بعامين.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي في إطار الحديث عن علاقته بعارضة الأزياء جيجى حديد، والشائعات التي طالت الثنائي خلال فترة سابقة وأكدت وجود علاقة بينهما دون نفى أو تأكيد أياً من الثنائى.



ليوناردو بصحبة صديقته

من ناحية أخرى سبق وكشف الممثل ستيفن جراهام عن أنه كاد يقتل زميله الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو في حادث بعربة جولف، تألق كلاهما في فيلم مارتن سكورسيزي عام 2002، Gangs Of New York، وذكر جراهام الحادث خلال آخر حوراته، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



ليوناردو مع صديقته

وسُئل جراهام عن الحادث، ورد قائلاً:" لقد كان "حادثاً"، حيث أسرعت بعربة جولف عادية، حيث اعتدنا على قيادة عربات الجولف في موقع التصوير، وكان لدى دي كابريو عربة جولف، إلا أنها كانت أسرع من عربة الجولف العادية، وأثناء نزولنا من على التل تعاملت بطريقة خاطئة مع العربة، وبالتالي بدأت في الميل".