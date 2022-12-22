لن تعرفوها.. ظهور مروة عبدالمنعم بملامح مختلفة كليًا يصدم الجمهور.. تغيرت 180 درجة!! – شاهد الصورة

كتب امير فتحي في الخميس 22 ديسمبر 2022 02:48 مساءً - نشرت الفنانة مروة عبدالمنعم مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام» وظهرت بملامح مختلفة مما دفع لتكهن متابعيها حول إجرائها عمليات تجميل .

حيث فاجأت مروة عبد المنعم، الجميع في الصورة التي نشرتها بتغير كبير في ملامحها، حيث أنها بدت أصغر في السن وبملامح شبابية .

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين روّاد السوشيال ميديا الذين لم يتعودوا منها منذ دخولها الفن قبل أكثر من عشرين عامًا، على خضوعها إلى عمليات تجميل أو حدوث أي تغيير في ملامحها .

مروة عبدالمنعم تكشف حقيقة خضوعها للتجميل

هذا وقد كشفت الفنانة مروة عبد المنعم، حقيقة إجرائها عمليات التجميل، بعد تداول متابعيها هذه الصورة لها والتي ظهرت من خلالها بملامح مختلفة.

قالت مروة عبد المنعم، في تصريحات محليّة: أنا مش عاملة عمليات تجميل خالص ولا فيلر ولا بوتكس، دى جلسة تصوير عادية والميكب أرتيست هو اللي مغير ملامحي بالمكياج.

وتابعت مروة عبد المنعم: أنا اتخانقت مع الميكب ارتيست علشان غير ملامحي وكبرلي شفايفي بالميكب.

واستكملت مروة عبد المنعم: أنا لو عايزة أخضع لعملية تجميل هعمل، لكن صورتي واضح أن كلها مكياج ومفيش حد وشه كده، واللي بيقول عملية تجميل يشوف فيديوهاتي قديمة.

آخر أعمال مروة عبدالمنعم

وعلي الصعيد الفنى، صرّحت الفنانة مروة عبد المنعم، بأنها أقدمت على إنتاج 3 مسرحيات تخص الأطفال لاقتناعها التام بهذا الفن وسعيها لتقديم نفسها بشكل مختلف في عالم الفن بعيدًا عن النمط العادى الذى تظهر به أو يحبسها فيه المخرجون.

كما أشارت إلى أنها لم تحقق أى أرباح من تلك التجربة لكن ما زالت تحرص على الاستمرار فيها ربما للسعادة التي تشعر بها على وجوه الأطفال والعائلات الذين يحرصون على مشاهدة هذه الأعمال المسرحية.

يُذكر أن مروة عبد المنعم قدمت عددًا من الروايات المسرحية يعتبر كل منها من أشهر الحكايات الكلاسيكية مثل “أليس فى بلاد العجائب” و”سنو وايت ، كما قدمت أول عرض مسرحى استعراضى ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزول، التى تطارد أحلامها وتقع فى غرام فلين رايدر والحصان ماكسيموس.

يُذكر أن شاركت الفنانة مروة عبدالمنعم فى حكاية “رق الحبيب” من “مسلسل ورا كل باب” مع النجمة سوسن بدر خلال تصوير أحد مشاهد العمل، الذى يتولى تأليفه أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.

ويشار إلى أن أخر أعمال مروة عبد المنعم هو “مسلسل عالم تاني” الذي تم عرضه خلال عام 2022، من بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، تميم عبده، سميرة صدقي وإلهام عبد البديع.

كما شاركت مروة عبد المنعم، مؤخرًا في مسلسل حلوة الدنيا سكر، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، ودارت أحداثه حول مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها.

وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين، منهم: أشرف عبد الباقي، هنا الزاهد، محمد الكيلاني، مروة عبد المنعم، محمود عبد الغني، أحمد سلطان، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، وهو من تأليف محمد جلال، وإخراج خالد الحلفاوي.

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