هذه الطفلة كبرت لتصبح من أجمل الفنانات العربيات صنعت شهرتها في وقت قياسي.. لن تصدق من تكون؟!

كتب امير فتحي في الخميس 22 ديسمبر 2022 02:48 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة شهيرة، حيث ظهرت خلال تلك الصـورة في سنوات عمرها الأولي، وهي أول صورة لها في تلك المرحلة العمرية.

أنها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد التي نشرت صورة لها بين الماضي في مرحلة الطفولة والحاضر، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.وعلقت عليها الصورة قائلة : “دايما مذبهلة”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: ” ماشاء الله عليكي قمر، جميلة، سكر قوي، ماشاء الله نفس نظرة العيون، دائما قمر ربنا يحميكي ويحفظك، جميلة تبارك الله، بحبك، قمر ربنا يحفظك من عيون الناس”.

نبذة عن عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد مواليد (7 فبراير 1989) هي ممثلة سينما، مسرح وتلفزيون تونسية مقيمة في العاصمة المصرية القاهرة. اشتُهِرت خلال أدوارها الأولى خصوصًا بفيلم “بعد ظهر الخميس” (بالفرنسية: Jeudi après-midi)‏، وأيضًا من خلال مسلسل “من أجل عيون كاترين (بالفرنسية: Pour les beaux yeux de Catherine)‏.

بداياتها قبل التمثيل

شاركت عائشة بن أحمد في تقديم بعض الأعمال التونسية والسورية لكنها حصلت على شهرة أكثر بعدما ظهرت في مصر، درست عائشة الرسم في كلية الفنون والديكور في تونس، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في الفنون، لتبدأ بعد ذلك طريق الدراسات العليا بدبلوم الفنون التصويرية والإعلانات، بعدما أنهت دراستها وتحضير الدبلوم في الفنون التصويرية والإعلانات، عملت عائشة في المجال الصحفي، حيث انضمت لوكالة «الحدث» التونسية الإخبارية،

تمتلك عائشة الكثير من المواهب مثل عشقها لرقص البالية والإستعراضي منذ طفولتها حتى أثناء دراستها الجامعية، دخلت عالم عروض الأزياء، حيث ذاع صيتها في أرجاء تونس كموديل أزياء، ثم بدأت بالظهور كممثلة عام 2011م، عندما قدمها المخرج نوري بو زيد وندى المازني في أعمالهم السينمائية، ليكون أول عمل بطولي لها في حكايات تونسية.

أعمالها

أول عمل سينمائي مصري ظهرت به عائشة كان في “فيلم الخلية” عام 2017م مع الممثل أحمد عز، من المسلسلات الشهيرة جدًا التي شاركت بها “نسر الصعيد” بطولة الفنان محمد رمضان عام 2018م، ومسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان عام 2019، و”لعبة نيوتن” مع منى زكي، محمد ممدوح وسيد رجب في موسم رمضان 2020.

آخر مشاركات عائشة بن أحمد

ومن ناحية أخرى شاركت عائشة بن أحمد في “مسلسل النزوة” الذي عُرض 3 نوفمبر الماضي على تلفزيون “شاهد”.

ويتناول المسلسل التشويقي على 15 حلقة جريمة قتل تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى أكثر من جهة، وتتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصدا الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين.

والعمل مُقتبس عن المسلسل الأميركي “العلاقة” (The Affair) الذي استمر على مدار 5 مواسم بداية من 2014 وحتى 2019. وتناول جريمة قتل يُتّهم بها أكثر من طرف، وخلال التحقيقات نتعرّف على الحبكة بأثر رجعي.

إذ نشهد علاقة شائكة تنشأ بالصدفة بين شخص وامرأة ناضجين، يترتّب عليها الكثير من التعقيدات التي تطال الجميع. وهو ما يستعرضه العمل مُسلطا الضوء على قصص الحب وما يجري بها إذا ما أصاب أحد طرفيها الفتور، أو حدث بين الزوجين صدع من الصعب تجاوزه.

مسلسل النزوة يتصدر الترند

ويستعرض مسلسل “النزوة” قصة حب بين رجل وامرأة، يعيشان علاقة شائكة ومعقدة، فالرجل متزوج ولديه ثلاثة أولاد، والمرأة متزوجة وخسرت طفلها، وتعاني خلافات ومشاكل مع عائلة زوجها، لكن مع حدوث جريمة قتل، تتوجه أصابع الاتهام إلى أكثر من جهة.

وتبدأ القصة عند وقوع جريمة قتل، ثم تعود الأحداث لتبين كيف التقى الحبيبان مصادفة، وكيف عاشا مغامرة مرت بعراقيل كثيرة، وكيف غيّرت “نزوة” حياتهما، وعكّرت صفو علاقته بأسرته. وعند ارتكاب جريمة قتل، ستنقلب كل الموازين، فمن المتهمون؟ ومن المستفيد من هذه الجريمة؟ وهل هو المرتكب الحقيقي لها؟

وتطرح الحلقات وجهتَيْ نظر مختلفتين، لتكشف تفاصيل الدراما بأسلوب غير كلاسيكي، مستعرضةً وجهات نظر متباينة باستخدام مشاهد تجمع الشخصيات بين الماضي والحاضر.

وضم مسلسل النزوة، عددا كبيرا من الفنانين بجانب خالد النبوي، ومنهم عائشة بن أحمد، سالي شاهين، نور محمود، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أمير رمسيس، ومأخوذ عن فورمات أجنبي.

وينضم المسلسل لفئة المسلسلات المتطورة التي يتم عرضها على منصة إلكترونية وليس قنوات تلفزيونية، وذلك حتى لا يتقيد المشاهد بموعد محدد وإعلانات خلال القناة، فهو موجود على منصة شاهد، التي قدمت نجاحات كبيرة خلال الفتةر الماضية، ويعتبر مسلسل النزوة أخر تلك الإنجازات.

مواعيد عرض مسلسل النزوة

وقد انطلق عرض مسلسل النزوة يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، وتعرض حلقات المسلسل لثلاث أيام في الاسبوع من الخميس الي السبت في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والساعه 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة ويعرض على منصة شاهد VIP.

وسينمائيًا؛ عرُض لعائشة بن أحمد مؤخرًا، فيلمها الذي يحمل اسم «فيلم ريتسا»، وتدور الأحداث بمدينة الإسكندرية حول ثلاث شخصيات مختلفة، يجمع قصصهم الحب، والذي يدفعهم لاتخاذ العديد من القرارات ويتسبب في مرورهم بالعديد من المتاعب.

الفيلم من ﺇﺧﺮاج أحمد يسري، ﺗﺄﻟﻴﻒ معتز فتيحة ، بطولة النجم محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد مريم الخشت، أمير المصري، كارولين عزمي.

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