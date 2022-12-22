كتب امير فتحي في الخميس 22 ديسمبر 2022 02:48 مساءً - أعلنت الفنانة صابرين انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق جلال في هدوء، وذلك بعد زيجة استمرت لمدة 20 عاما وأثمرت ب 3 أبناء وهم: يوسف وعلي وعمر .
وجاء ذلك بعد انتشار خبر الانفصال خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتخرج صابرين لتأكيد خبر طلاقها رسميا دون الكشف عن أية تفاصيل .
فقالت الفنانة صابرين في تصريحات صحفية لها: “خبر انفصالي عن زوجي صحيح، ولكني لا أريد الحديث في أية تفاصيل لأنه أمر خاص للغاية .. وأتوجه بالشكر لكل من سأل عني” .
كانت هذه تفاصيل خبر انفصال صابرين عن زوجها بعد زواج 20 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.