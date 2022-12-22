انفصال صابرين عن زوجها بعد زواج 20 عاما

كتب امير فتحي في الخميس 22 ديسمبر 2022 02:48 مساءً - أعلنت الفنانة صابرين انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق جلال في هدوء، وذلك بعد زيجة استمرت لمدة 20 عاما وأثمرت ب 3 أبناء وهم: يوسف وعلي وعمر .

وجاء ذلك بعد انتشار خبر الانفصال خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتخرج صابرين لتأكيد خبر طلاقها رسميا دون الكشف عن أية تفاصيل .

فقالت الفنانة صابرين في تصريحات صحفية لها: “خبر انفصالي عن زوجي صحيح، ولكني لا أريد الحديث في أية تفاصيل لأنه أمر خاص للغاية .. وأتوجه بالشكر لكل من سأل عني” .