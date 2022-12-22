بيان النيابة العامة حول إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية

كتب امير فتحي في الخميس 22 ديسمبر 2022 02:48 مساءً - أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازتها للمخدرات “جوهر الحشيش” بقصد التعاطي، والتي تم ضبطها معها أثناء تواجدها في مطار القاهرة الدولي بعد قدومها من الخارج وأكدت التحريات بعد ذلك صحة الواقعة .

وأصدرت النيابة العامة بيانا لها يوم أمس الأربعاء حول تفاصيل هذا القرار، حيث أشارت إلى أنها استمعت ل 5 شهود والذين أكدوا على الواقعة بالإضافة إلى ما أثبتته تسجيلات آلات المراقبة بدخول منة شلبي المنطقة الجمركية وبحوزتها المضبوطات داخل حقائبها .

كما أشار جهاز الأشعة الذي تم من خلاله فحص الحقائب إلى ظهور كثافات عضوية بداخلها .. فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهرين مخدرين وهما: (الحشيش والقِنَّب)، المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .