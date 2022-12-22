شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2022.. قائمة أبرز الغائبون عن سينما هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السينما المصرية في عام 2022 تقديم العديد من نجوم الشباك أفلام خلال المواسم المختلفة وتحقيق إيرادات كبيرة، أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وتامر حسنى ومحمد إمام وغيرهم، وفى نفس الوقت شهد العام غياب عدد من نجوم السينما الذين اعتادوا على التواجد بأفلام من بطولتهم في السنوات الأخيرة ويعدون من نجوم الشباك اذ تحقق أفلامهم إيرادات مرتفعة.

البداية بالنجم أمير كرارة الذى غاب عن سينما 2022 للعام الثالث على التوالي، اذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" عام 2019 وحقق إيرادات كبيرة وقتها، إلا أنه منذ عرض الفيلم وهو بعيداً عن السينما ولكنه في نفس الوقت يستعد للعودة مرة أخرى خلال العام المقبل بفيلم "البعبع" الذى صور فيه عدد من المشاهد ويشارك في بطولته ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن توتا وإخراج حسين المنباوى.



امير كرارة

محمد هنيدى من النجوم الذين غابوا عن السينما هذا العام، بعدما كان مقرر التواجد بفيلم "الجواهرجى" إلا أنه تأجل عرضه للعام المقبل، ولكن يستعد هنيدى لطرح فيلم جديد يفتتح به عام 2023 وهو "نبيل الجميل اخصائى تجميل" والمقرر طرحه يوم 28 ديسمبر الجارى للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023.



محمد هنيدى

محمد رمضان انضم إلى قائمة الغائبين غاب عن السينما هذا العام، وذلك للعام الخامس على الرابع على التوالي، حيث قدم رمضان آخر أفلامه "الديزل" عام 2018 كما عرض له عام 2018 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة والذى كان قد صوره عام 2017، وقرر رمضان كسر هذا الغياب والعودة في 2023 بفيلم "ع الزيرو" مع نيللى كريم والذى صور منه عدد من المشاهد مؤخراً.



محمد رمضان

ياسمين عبد العزيز كذلك من النجوم الذين غابوا عن سينما 2022 بعدما اعتادت على التواجد بشكل دائم فى المواسم السينمائية خلال السنوات الماضية، لتغيب عن السينما للعام الرابع على التوالي بعدما قدمت "أبلة طمطم" فى 2018 تأليف أيمن وتار وإخراج على إدريس، إلا أنها تواجدت في الدراما بشكل متتالى خلال سنوات الغياب عن السينما.



ياسمين عبد العزيز

أحمد مكى يستمر فى غيابه الطويل عن السينما بعد انقطاعه للعام التاسع على التوالى، حيث كان آخر أفلامه "سمير أبو النيل" الذى تم عرضه فى عام 2013 وشارك فى بطولته نيكول سابا ودينا الشربينى وإخراج عمرو عرفة، ويأتي هذا الغياب وسط محاولات منه لتقديم فيلم جديد ولكن يتم التأجيل في كل مرة.



احمد مكى

هانى رمزى من النجوم الذين غابوا عن السينما فى 2022 بعدما قدم آخرأفلامه في 2018 بعنوان "قسطى بيوجعنى"تأليف وإخراج إيهاب لمعى، وشارك فى بطولته مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبوسريع، ويعد هانى رمزى من النجوم الذين اعتادوا على التواجد في السينما بفيلم من بطولته في السنوات الماضية.