شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. مجزرة متوقعة فى صفوف الإنتر بسبب الأزمة المالية! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود إحتمالية حدوث أزمة مالية طاحنة داخل نادي إنتر ميلان فى الفترة المقبلة، مما سيسفر عنه حدوث مجزرة حقيقية داخل الفريق الإيطالي برحيل ما لا يقل عن 3 لاعبين من عناصر الفريق الأساسية بسبب رواتبهم الضخمة وما يساعد من تفاقم الأزمة.

وذكرت صحيفة "دي لاجازيتا سبورت" الإيطالية أن هناك 3 نجوم كبار على رادار مغادرة إنتر ميلان، بعد أن تم الإستقرار على رحيل ديمفريس وسكرينيار بجانب واحدًا من الثلاثي (لاوتارو- بروزفيتش- باريلا)، سواء بالرحيل عن طريق البيع النهائي أو الإعارة مع عدم تحمل رواتبهم فى المريكاتو الشتوي.



إنزاجي يدعم الإدارة فى قرارها!

وعلى الرغم مما قد يسببه الوضع الحالي من أزمة كبيرة داخل الإنتر، إلا أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي أعلن عن دعمه الكامل لهذا القرار، خاصة أن النادي يرصد التعاقد مع بعض الأوجه الشابة الآخري، والتي قد تساعد فى عدم إنخفاض مردود الفريق الفني والخروج بأقل الأضرار هذا الموسم.



إدارة الإنتر تعفي إنزاجي من المنافسة

وأفادت بعض المصادر أن إنزاجي يحظي بالدعم الكامل من قبل مسئولي الإنتر فى الفترة الحالية، حيث قامت إدارة الفريق بإعفاء المدرب بصورة كبيرة من المنافسة على أي لقب من الألقاب فى الفترة المقبلة، ومن ثم فإن خروجه المتوقع من دوري الأبطال فى ظل الأزمة الراهنة لن يتسبب له فى مشكلة على الإطلاق.