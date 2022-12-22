شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم مازن: أهلي منعوني من المشاركة فى فيلم "جنائن معلقة" والمخرج أقنعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكرم مازن بطل فيلم "جنائن معلقة" والذي جسد دور أمير صديق أسعد ويعمل سائق توك توك أو سائق "ستوتة" كما يطلق عليه في العراق، لـ الخليج 365 إنه كان خائف من تقديم الدور وتردد بشكل كبير وأن أهله منعوه من العمل في الفيلم وخافوا عليه من المشاركة ولكن المخرج أحمد ياسين الدراجي جلس مع أسرته وأقنعهم وهو عمل على الشخصية وتعايش معها.

فيلم "جنائن معلقة" للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما والذي يتبنى دمية جنسية أمريكية عثر عليها في أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.

الفيلم شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي استمرت حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها.