شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تشارك في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" وتقوم بدور شقيقة روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الاستعراضية دينا في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تـأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، حيث يعد المسلسل اللقاء الأول بين دينا وروبى في الدراما التليفزيونية.

وتجسد دينا شخصية فلاحة وشقيقة روبى ضمن أحداث المسلسل حسب ما صرحت لـ"الخليج 365"، حيث تتعرض هي وشقيقتها لصراعات داخل أحداث المسلسل، الذى يتناول قضية مهمة تهم المرأة بشكل عام، وأبرزها تولى المرأة المناصب العليا وتمكينها في أغلب المؤسسات .

وبدأ فريق العمل التصوير في الديكور الرئيسيى للعمل داخل مدينة الإنتاج في الحى الريفى الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن ينتقل المخرج عادل أديب إلى لوكيشنات أخرى بحسب الخطة الرئيسية للمسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار إجتماعى تشويقى، ويعد العمل التعاون الأول بين إبراهيم عيسى والفنانة روبى في الدراما التليفزيونية.

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبدالمغني، دينا، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وفى سياق آخر تدخل روبى منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" الذى تقوم ببطولته بمشاركة يسرا اللوزى ودارين حداد والمقرر عرضه يوم 18 يناير المقبل.