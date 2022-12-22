شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سناء جميل.. اختار اسمها زكى طليمات وأول أجر لها كان 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى رحيل النجمة سناء جميل اليوم الخميس، إذ رحلت في 22 ديسمبر عام 2002 وتعد من نجمات السينما المصرية في عصرها الذهبى.

سناء جميل ولدت عام 1930 في مركز ملوي بمحافظة المنيا، واسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا الله، وانتقلت إلى القاهرة ، والتحقت بمدرسة "الميرد دية" الداخلية وتعلمت اللغة الفرنسية.

عندما تخرجت من المدرسة التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعندما علم أخيها أنها سوف تعمل ممثلة ضربها وطردها من المنزل، ولجأت إلى أستاذها بالمعهد الفنان الراحل زكي طليمات، والذي اختار لها اسم سناء جميل ليكون اسمها الفنى، وساعدها للإقامة في بيت طالبات والانضمام لفرقة المسرح الحديث، وكان مرتبها في بداية مشوارها الفني خمسة جنيهات فقط، ولكن شغفها بالفن دفعها للاستمرار.

انضمت للعمل مع فرقة "فتوح نشاطي" المسرحية، عقب تخرجها من المعهد، وشاركت في أكثر من فيلم خلال فترة الخمسينات، من بينها "سلوا قلبي"، "بشرة خير"، و"حرام عليك"، لكن بداية الشهرة الحقيقة جاءت من خلال دور نفيسة" في فيلم "بداية ونهاية"، الذي أسند في البداية للفنانة الراحلة فاتن حمامة، ولكنها رفضته، فأُحيل الدور لسناء جميل.



أفلام سناء جميل أفلام سناء جميل

قدمت سناء جميل عدد من الأفلام أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "بلال مؤذن الرسول"، "ومرت الأيام"، "أهل الهوى"، "شياطين الجو"، "لن أبكي أبداً"، "بداية ونهاية"، "فجر يوم جديد"، فيلم "الزوجة الثانية"، فيلم "الشوارع الخلفية"، "توحيدة"، "سواق الهانم"، "السيد كاف"، "الشك يا حبيبي"، "ملائكة الشوارع" وغيرها من الأفلام.

وفى التليفزيون شاركت في مسلسلات "ساكن قصادى"، "اللقاء الأخير"، "ابن سينا"، "حل يرضي جميع الأفراد"، "وعاد النهار"، "الراية البيضا"، "ساكن قصادي"، "خالتي صفية والدير"، "الرقص على سلالم متحركة"، "سور مجرى العيون"، "حصاد الحب"، وكان آخر أعمالها مسلسل "طرح البشر"