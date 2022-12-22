شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمود المليجى.. لقب بشرير السينما وأكلة جمبرى سبب صلعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود المليجى، أحد عظماء وعمالقة الفن الذى ولد في مثل هذا اليوم الموافق 22 ديسمبر من عام 1910، ولقب بشرير السينما المصرية.

وكشف الفنان الراحل عن قصة سبب " صلعته " التى اشتهر بها في مقال كتبه بنفسه فى الكواكب عام 20 يناير 1959، بعنوان " سر صلعتى".

وروى محمود المليجى، أن " الصلعة" لم تكن وراثية وأن والده توفى فى الثمانين من عمره وشعره كامل وسرد المليجى القصة أنه في يوم من الأيام ومع شلة من أصحابه فى شبابه ذهب إلى حانة وتناولوا " الخمر" وبدأ الجوع يشتد عليهما حتى دخل بائع الحانة ويحمل في يده " جمبرى" ليهجم عليه المليجى وأصدقائه وأكلوه بالكامل.

وبعد أكل الجمبرى ذهب محمود المليجى إلى منزله ولكن في الطريق وجد شخص في يده ثمار "الليمون" واشترى منه كميات كبيرة من الليمون وظل يأكل فيها حتى وصل إلى المنزل، وشعر بآلام حادة فى معدته لا يتحملها وظل يضرب رأسه في الحائط حتى الصباح الباكر وذهب إلى أقرب مستشفى وأبلغه الطبيب أنه نجى من الموت بأعجوبة بسبب الليمون وتعرض لحالة تسمم شديدة وعلم أن ثلاثة من أفراد الشلة قد دفعوا حياتهم ثمنا لأكلة جمبرى وظل في المستشفى لمدة 15 يوما حتى تماثل للشفاء ووجد أن شعر رأسه بدأ في التساقط حتى أصبح أصلع بسبب أكله جمبرى.