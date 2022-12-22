شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا: شخصية كاميليا في مسلسل "إيجار قديم" ست غير معقدة ومحبة للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة فيدرا إنها سعيدة للغاية بردود الأفعال على شخصية "كاميليا" التي قدمتها في مسلسل "ايجار قديم" والذى عرض خلال الأيام الماضية على قناة on، حيث جمعت فيدرا وشريف منير قصة حب تكللت بالزواج في نهاية أحداث المسلسل، مشيرة إلى أن شخصية كاميليا بسيطة وغيرمعقدة تحب الحياة ولا تشغل بالها بأى شيء.

وخلال ندوة الخليج 365، شرحت فيدرا عن الشكل الكامل لشخصية كاميليا في أحداث المسلسل، حيث أجابت عن السؤال الأبرز في شخصيتها وهو الأتى :

هل وجدت صعوبة في تجسيد دور "كاميليا" والتي تدخل في علاقة حب مع "رمزي" ويجسده شريف منير؟

وأجابت فيدرا: بالنسبة لي شخصية "كاميليا" سهلة للغاية، لاسيما أنها تحب الحياة وتعتبر أن كل شيء فيها سهل جدا، وتحديداً إنها سيدة أرملة ولا يوجد في حياتها أي مضايقات، فهي محبة للحياة ولا تقبل أن يعكر شيء صفو حياتها وبالتالي عندما أعجبت برمزي عبرت عن مشاعرها ووجدت أنها تريد أن تكمل حياتها معه، وبالتالي هي ست بسيطة وتتعامل على أنها طفلة كبيرة ورمزي كذلك.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.