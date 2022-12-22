إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدارت

كتب امير فتحي في الخميس 22 ديسمبر 2022 03:50 صباحاً - قررت النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء، رسميا إحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها على ما أسند إليها من إحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات.

وقد اعتبر الاعلامي تامر أمين ان قرار النيابة هو رد حاسم من النيابة المصرية على كل الاصوات التي تحدثت عن نية السلطات المصرية طمس القضية قائلا أن “ده كان اسكات لكل هؤلاء”.

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة العاملين بمطار القاهرة الدولي، بعد فحص حقائبها أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية، حيث ظهر وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها ما أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب.