شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشني يحيي حفلاً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب وائل الفشني حفلاً غنائياً اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية والتابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر، ومن المقرر أن يقدم الفشني مجموعة متنوعة من أغانيه الذي يحبها جمهوره، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد .

وكان وائل الفشني قد احيا حفلاً غنائيًا، أول أمس السبت، علي مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى وقدم خلال ساعتين متواصلتين باقة متنوعة من أغانيه ، بحضور جمهوره ومع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وشارك وائل الفشنى فى احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر وقدم فيها أغنية "الأقصر بلدنا"، وقال خلال لقائه علي تلفزيون الخليج 365 ترشحت للغناء فى احتفالية افتتاح طريق الكباش من خلال المايسترو نادر عباسى، وأشكره بالطبع على هذا الترشيح الذى كان من فنان عظيم مثله يقدر الفن ويفهمه، وهو أيضا من الموسيقيين المقتنعين بصوتى ومن الذين أعطونى دفعة قوية للأمام، فعندما يأتى شخص بحجم نادر عباسى ويقول لى أنه يحب صوتى فكأنه أعطانى شهادة ووسام".

قال المطرب وائل الفشني، إنه كان يحب "الطبلة" وهو فى ربيعه الثالث، وبعد أن التحق بالمدرسة الابتدائية، أحب الغناء، وكان يغنى خاصة وأنه تربى فى كنف أخواله، وهم كانوا مهتمون بسماع الشيخ طه الفشنى والشيخ على محمود.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، الذى يذاع على قناة الحياة: "كنت أعيش فى منزل جدى، وكان كل من فى المنزل أصواتهم جميلة، والصوت الجميل جينات تميز بها أفراد العائلة، والفنان على الحجار بالنسبة لى حاجة كبيرة جدا، وفور أن جاء إلى طلب للعمل معه لم أتردد لحظة واحدة، وبعد أول مقابلة معه، قال لى ستغنى، وكانت مفاجأة كبيرة، لا يوجد نجم يتعامل بهذه الطريقة".

وقال: "أغنيتى فى مسلسل الاختيار 1، كانت حوار بين الشهيد وأمه، وتامر كروان، أطلعنى على مشهد استشهاد المجندين المصريين فى الحلقة الأولى من المسلسل قبل أن أغنى الكلمات، بكيت وأنا أشاهد المشهد".