شكرا لقرائتكم خبر عن 391 مليون دولار لفيلم دواين جونسون Black Adam بدور العرض عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلمBlack Adam للنجم العالم دواين جونسون إلى 91 مليونًا و130 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرح العمل يوم 21 أكتوبر الماضى، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، وحقق 67 مليون دولار في العرض الافتتاحى للعمل.

وانقسمت إيرادات فيلم Black Adam بين 167 مليونًا و730 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 223 مليونًا و 400 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم مأخوذ من قصة الرسوم المتحركة Black Adam الذي تدور حول بلاك آدم، والذي تم منحه الحياة مرة أخرى بعد ما يقرب 5000 عام، ويذهب ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe]، لتحظي أول صورة للشخصية الجديدة على تفاعل كبير من قبل متابعي ذا روك.

ويشارك دواين جونسون في فيلم "Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ40 عاما، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليرحب بها، بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

وكان قد حضر الممثل دوين جونسون بطل فيلم Black Adam العرض الأول للفيلم، وظهر ببدله ذات لون أحمر فاتح ليخطف الأنظار له، وبجانب دوين حضر طاقم عمل الفيلم والذى يضم الممثل بيرس بروسنان، وألديس هودج، ومو عامر، ومروان كنزاري، ونوح سنتينيو، وسارة شاهي وكوينتيسا سويندل.