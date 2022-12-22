شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح "فرق فى الإحساس" بإمضاء وليد سعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هانى شاكر أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، مساء الأربعاء، على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

وروج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربي، نال إعجاب محبيه ومتابعيه.

من ناحية أخرى يحيى النجم هانى شاكر، حفلتين فى ليلة رأس السنة في لبنان الأولى يوم 30 ديسمبر والثانية يوم 31 ديسمبر الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر أكد لـ"الخليج 365"، دعمه للحملة التى أطلقها الخليج 365 للحفاظ على تراث رموز مصر "لن يضيع"، قائلا، "إنها فكرة رائعة للحفاظ على تراث نجومنا من الضياع"، مؤكدا دعمه للفكرة، وأنه سعيد لإطلاق تلك الحملة من خلال الخليج 365 للحفاظ على ما تبقى من أرشيف وتراث النجوم الذى يتعرض للضياع بسبب عوامل الزمن أو الإهمال في بعض الأحيان.

هانى شاكر قدم استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية منذ فترة قريبة، واعتذر عن تلك المهمة بعدما قضى ما يقرب من عامين، وبسبب الخلافات قدم اعتذاره، وأقيمت الانتخابات وفاز بها النقيب مصطفى كامل.