شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير وليلى علوى يستعيدان ذكريات "المصير" بغناء "على صوتك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنى الكينج محمد منير أغنية "على صوتك" فى إحدى حفلاته التي تواجدت بها النجمة ليلى علوى، وصعدت على المسرح لتغنى وترقص مع منير، وهى الأغنية التي قدماها فى فيلم "المصير" للمخرج الراحل يوسف شاهين.

من ناحية أخرى، تعاقد الكينج محمد منير على إحياء حفل جديد بالقاهرة الجديدة يوم 30 ديسمبر الجارى في إطار الاحتفال بالعام الميلادى الجديد ويقدم منير فى هذا الحفل باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة منها " للى والليلة يا سمرة وعلي صوتك وياصبية و ميلى وعلمونى وشجر الليمون وأنا رايق، ويبدأ الحفل فى الساعة الـ5 مساء.

وقالت الفنانة ليلى علوى على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 44، إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "مهمة في سهل حشيش"، والذى أوشكت على الانتهاء من التصوير، ويشارك في بطولته كل من حمدى المرغنى، وبيومى فؤاد، وآخرون.

وتقدم ليلى علوى شخصية موظفة تعمل لدى أحد البنوك، ومتزوجة من الفنان بيومى فؤاد ، يدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، من بطولة حمدي المرغني، مصطفى غريب، فرح الزاهد، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

كما تنتظر ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، الذي تشارك في بطولته مع زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم ، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.