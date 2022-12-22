شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز وأحمد سعد يتخطيان 100 مليون مشاهدة بـ "البخت" "و"وسع وسع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت في عام 2022 الذي أوشك على الانتهاء العديد من الأغاني لمختلف المطربين المصريين، حقق بعضها انتشارا كبيرا ورواجا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع يوتيوب.

ونجحت أغنيتان في تخطى حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، منها أغنية المطرب ويجز "البخت" التي صدرت منذ نحو 9 أشهر وبلغ عدد مشاهدتها 165 مليون مشاهدة، لتكون الأغنية المصرية الأكثر انتشارا على موقع الفيديوهات الشهير.

اللافت للنظر أن أغنية ويجز "البخت" ليست من نوعية الراب أو التراب الذين يقدمهما المطرب المصري، وإنما أغنية رومانسية، وتدور فكرتها حول وقوع شاب في حب فتاة لكن من طرف واحد، إذ لا تشعر به ولا تبادله نفس المشاعر.

أحمد سعد وأغنية "وسع وسع"

كما تألق المطرب أحمد سعد في عام 2022 بالعديد من الأغاني، كان للأغنية الصادرة تحت عنوان "وسع وسع" النصيب الأكبر من الانتشار على يوتيوب، محققة 114 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 5 أشهر.

أغنية أحمد سعد "وسع وسع" تندرج تحت الأغاني ذات الإيقاع الراقص، كتب كلماتها مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

كما تم تداول الأغنية بشكل كبير على تطبيق تيك توك، خصوصا في مقطعها الذي يقول: شوف انت عامل إيه وانا عامل إيه.. شوف أنت اصلك إية وانا اصلي ايه.

واستطاع المطرب أحمد سعد من خلال كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الــ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب".