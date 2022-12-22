شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان سينما المرأة والطفل فى مسقط بمشاركة 41 فيلما من 14 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان سينما المرأة والطفل الدولى القصير بنسخته الأولى فى العاصمة العمانية مسقط، وذلك تحت رعاية الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية، وحضور عدد من سفراء الدول وعدد من الفنانين والعاملين في المجال السينمائي، وذلك بمقر الجمعية العمانية للسينما والمسرح.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة الجمعية، ومقطعا مرئيا حول المرأة العمانية حاضر وحضارة، ومقطعا آخر لمقتطفات الأفلام المشاركة وتكريم عدد من المشتغلين في المجال السينمائي والإعلامي، بالإضافة إلى مشاهد الفيلم العماني "الدروج"، حيث حظى المهرجان باهتمام كبير وبلغت عدد المشاركات 81 فيلما اختارت لجنة الفرز منها 41 فيلما من 14 دولة.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع العاملين في المجال السينمائي إلى تناول الموضوعات القضايا والتحديات المتعلقة بالطفل والمرأة سواء على المستوى العربي أو الدولي في قالب سينمائي، وتشمل مسابقات المهرجان مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، حيث تبلغ 7 جوائز موزعة على مسابقة الأفلام الروائية القصير والأفلام الوثائقية القصيرة.

ويتضمن برنامج مهرجان سينما المرأة والطفل الذى يستمر خلال الفترة (21-25) من ديسمبر الحالي عروض الأفلام على مدار ثلاثة أيام سوف تقام بمقر الجمعية العمانية للسينما والمسرح، بجانب عدد من الفعاليات المصاحبة مثل ورشة نقد أفلام المرأة في السينما العربية والعالمية وورشة المكياج السينمائي وجلسة التجربة السينمائية في الكتابة للطفل، بجانب عروض للأزياء.

وحول حفل الافتتاح قالت ليلى بنت حبيب آل حمدون مديرة المهرجان: "نتشرف بحضور حفل افتتاح المهرجان وهذا إن دل فهو يدل على الاهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة في المنطقة، وهو بلا شك يؤكد أن المرأة عنصر أساسي في مختلف جوانب التنمية، ومن هنا ندعو الجميع إلى حضور عروض الأفلام في مقر الجمعية العمانية للسينما والمسرح والتعرف على نوعية القضايا التى تطرح، وأبعدها الاجتماعية حتى نستطيع معا تفهم تلك القضايا واستنباط الحلول المثلى".

وسيعمل المهرجان على تسليط الضوء على أفلام المرأة والطفل وتشجيع العمل عليها وتطويرها. كما يهدف المهرجان الى تشجيع الحوار بين الثقافات وزيادة الحراك الفني في السلطنة والترويج لها، حيث تأتى أهداف المهرجان في طرح القضايا المجتمعية عن المرأة والطفل بإطار سينمائي وبرؤية جديدة ومختلفة للمجتمع وإظهار المعاناة المجتمعية لهم، ونشر الوعي الثقافي السينمائي وإبراز مدى أهمية ودور المرأة والطفل في المجتمع العماني. والعربي والدولي، وما وصلت إليه المرأة من تطور في جميع الميادين التعليمية والاقتصادية والريادة وغيرها، وفتح مجال وتنشيط الحركة السينمائية لصناعة أفلام قصيرة تختص بالمرأة والطفل، وتشجيع الحراك السينمائي لإنتاج أفلام تخص المرأة والطفل بين فئة الشباب، وتكريم النساء المشتغلات في المجال الفني من خلال إبراز أفلامهم وأنشطتهم.

كما يشارك في المهرجان عدد من الفنانين والمخرجين والكتاب العرب في لجان التحكيم وهم الفنانة والمخرجة مريم الغامدي رئيسة لجنة التحكيم للأفلام الوثائقية القصيرة، ويشاركها المخرج أنور الرزيقي، والإعلامية مبروكة خدير، والمخرج جميل اليعقوبي، وفي لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصير تترأسها الفنانة سلمى المصري وبعضوية الدكتورة جنان آل عيسى، والمخرج أنيس الأسود.

جدير بالذكر أن مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي القصير بمسقط سوف يسدل الستار عن فعالياته يوم الأحد 25 ديسمبر الجاري.