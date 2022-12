شكرا لقرائتكم خبر عن القفطان الأزرق الفيلم العربى الوحيد المنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جائزة الأوسكار عن قائمة ترشيحات الجائزة الأشهر عالميا، حيث ينافس الفيلم المغربي القفطان الأزرق للمخرجة مريم توزاني ضمن القائمة القصيرة المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، وهو الفيلم العربي الوحيد في القائمة.

وينافس القفطان الأزرق مع أفلام All Quiet on the Western Front” من ألمانيا وأرجنتينا 1985 من الأرجنتين وBardo, False Chronicle of a Handful of Truths” من المكسيك، وCairo Conspiracy من السويد وClose من بلغاريا وCorsage و Decision to Leave من كوريا الجنوبية وEO من بولندا، Holy Spider من الدنمارك وJoyland من باكستان و Last Film Show من الهند وThe Quiet Girl من أيرلندا، Return to Seoul من كولومبيا وSaint Omer من فرنسا.

وفي سياق متصل يقدم جيمي كيميل حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95 الذى سيقام خلال العام المقبل 2023، على أن تكون هذه المرة الثالثة لـ كيميل الذى يقدم فيها حفل جوائز الأوسكار.

جيمي كيميل هو مقدم برامج، ومنتج، وكاتب، وممثل صوتى وكوميدي أمريكي، من مواليد 13 نوفمبر من عام 1967، واشتهر جيمي بدوره كمقدم لبرنامج الحوار المسائي " Jimmy Kimmel Live " الذي يعرض على قناة "ABC" منذ عام 2003.

كما قدم كيميل حفل جوائز الإيمي لعام 2012 وعام 2016، بالإضافة إلى تقديمه حفل جوائز الأوسكار خلال عامي 2017 و2018.



القفطان الأزرق