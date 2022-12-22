شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ينعى المنتج محمد عمارة: أنتج أعظم أعمالى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان محمد صبحى المنتج محمد عمارة الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، والذى جمعهما العديد من الأعمال الناجحة منها؛ لعبة الست وكارمن وسكة السلامة ومسلسل فارس بلا جواد.

وكتب صبحى على صفحته على فيس بوك: "أخي وصديقي وحبيبي الإنسان والفنان المنتج محمد عمارة الذي أنتج أعظم أعمالي على الإطلاق.. ونيس وفارس بلا جواد ومسرحيات لعبة الست وكارمن وسكة السلامة، كنت سنداً لي وصاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالي عليا وعلي فنانين كثيرين".

وأضاف صبحى: "لقد رحلت اليوم وشعرت بفراقك.. فقدانى الإنسان فيك يا أعظم رجل وأحن صديق.. ستظل شامخاً في قلوبنا وصالحاً بأعمالك أمام الله.. دعواتي أن الله يغفر لك ويرحمك ويدخلك فسيح جناته.. وللأسرة زوجتك وابنك محمد وعمرو الصيفى لكم الصبر والسلوان".

ونعت نقابة المهن السينمائية المنتج ومدير التصوير محمد عمارة، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، وذلك فى بيان جاء فيه: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير محمد عمارة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "تقام جنازة المنتج ومدير التصوير محمد عمارة غدا الخميس الموافق بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، والعزاء بعد غد الجمعة فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

ولد محمد عمارة فى بيئة فنية ودرس الإخراج كوالده الفنان الكبير إبراهيم عماره وعمل في فترة الخمسينيات كمساعد مخرج فى العديد من الأفلام، ومنها أفلام: اشهدوا ياناس 1953 و لحن الوفاء 1955 و لماذا أعيش 1961 .

وفى بداية الستينيات عمل كمصور ومدير تصوير فى العديد من الأفلام مثل؛ اقتلنى من فضلك 1965 و من أجل حفنة أولاد 1969 و يارب توبة 1975 ، وفى السبعينيات عمل بالإنتاج فى أفلام مثل قصة الحى الغربى 1979 وياما أنت كريم يا رب.