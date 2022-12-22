شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وابنتاه ملك وليلى فى العرض الخاص لـ فيلم "ولا غلطة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد زاهر على حضور العرض الخاص للفيلم اللبنانى "ولا غلطة" بطولة الفنان زياد برجى، والذى تجمعه صداقة به، واصطحب الفنان أحمد زاهر زوجته هدى وابنتيه ملك وليلى زاهر لمشاهدة العمل.

ووجه أحمد زاهر التهنئة لأبطال فيلم "ولا غلطة" من بينهم الفنان اللبنانى زياد برجي والفنانة اللبنانية جيسي عبدو، قائلاً: "مجهود كبير وأداء تمثيلى رائع يستحق التقدير، وألف مبروك لكل فريق العمل وربنا يكتبلكم النجاح والتوفيق".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر السينمائية هو فيلم "فارس" والتى تدور قصته حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أما آخر أعماله الدرامية فهو مسلسل "سوشيال" وشاركه فى البطولة، كل من جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.