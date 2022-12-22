شكرا لقرائتكم خبر عن 15ورشة تدريبية ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الـ 13 بالدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دأبت الهيئة العربية للمسرح خلال فعاليات أي دورة من مهرجان المسرح العربي علي تقديم ورش تدريبية لصالح الشباب، في كل دولة، وفي الدورة المقبلة اتفقت الهيئة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل علي تقديم ( 15 ) ورشة، خمسة منها تنظمها الهيئة بمدربين من خارج المغرب، وعشرة تنظمها الوزارة بمدربين مغاربة ، أما الذين من خارج المغرب هم : ( د. انتصار عبد الفتاح من مصر ، عبير علي من مصر ، د. مفلح العدوان من الأردن ، د. جبار جودي من العراق ، سعيد سلامة من فلسطين ) .

كما اختارت الهيئة العربية للمسرح مجموعة من المسرحيين للقيام بمهمة القراءة النقدية للعروض، وخصت كل واحد منهم بعرض من العروض، وزودته بالتسجيل الكامل لهذا العرض قبل شهر من انطلاق المهرجان، ليعد الناقد عدته وليقدم ورقته النقدية في ذات ليلة العرض. وتخصص الندوات النقدية التطبيقية للعروض المتنافسة على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

كما سيتم في العاشر من يناير يوم افتتاح المهرجان إعلان الفائزين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، والنص المسرحي الموجه للكبار، كما سيتم كشف أسماء لجنة الحكيم في كل من المسابقتين ، واختارت الهيئة العربية للمسرح خمس قامات مسرحية عربية لتكون لجنة تحكيم النسخة العاشرة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسيتم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم في حفل الافتتاح.