شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المنتج محمد عمارة من مسجد المشير بالتجمع الخامس غدا بعد الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية المنتج ومدير التصوير محمد عمارة، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، وذلك فى بيان جاء فيه: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير محمد عمارة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "تقام جنازة المنتج ومدير التصوير محمد عمارة غدا الخميس الموافق بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، والعزاء بعد غد الجمعة فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

وكانت الفنانة سيمون قد أعلنت وفاة المنتج محمد عمارة، ناعية إياه على صفحتها على "فيس بوك": قائلة: "البقاء لله المنتج الجميل محمد عمارة صاحب مسرحياتنا العظيمة لعبة الست وكارمن وسكة السلامة ومسلسل فارس بلا جواد.. الله يرحمه".

ولد محمد عمارة فى بيئة فنية ودرس الإخراج كوالده الفنان الكبير إبراهيم عماره وعمل في فترة الخمسينيات كمساعد مخرج فى العديد من الأفلام، ومنها أفلام: اشهدوا ياناس 1953 و لحن الوفاء 1955 و لماذا أعيش 1961 .

وفى بداية الستينيات عمل كمصور ومدير تصوير فى العديد من الأفلام مثل؛ اقتلنى من فضلك 1965 و من أجل حفنة أولاد 1969 و يارب توبة 1975 ، وفى السبعينيات عمل بالإنتاج فى أفلام مثل قصة الحى الغربى 1979 وياما أنت كريم يا رب.