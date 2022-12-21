شكرا لقرائتكم خبر عن حسين محمد جليل: أدركت معاني شخصيتي بـ "جنائن معلقة" وارتبكت من الدمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الطفل حسين محمد جليل بطل فيلم "جنائن معلقة" والذي قدم شخصية أسعد، لـ الخليج 365 إنه أدرك المعاني الموجودة في السيناريو والشخصية، مؤكدا أنه لم يخف من تقديم الشخصية ولكنه كان مرتبكا لأنه طفل من طبقة متوسطة فيما يجسد دور لطفل من طبقة أخرى، إضافة إلى أنه كان مترددا أمام الدمية بالفيلم والتي تعتبر بطلة رئيسية في العمل، إلى أن استطاع أن يتعامل معها وتولد لديه احساس بأن تلك الدمية هي ملكا له ولا يسمح لأحد بالإقتراب من منها، موضحا أن الفيلم تجربة مهمة في حياته.
وأشار حسين إلى أن شخصية الطفل أسعد هي لطفل يتيم وبالتالي عندما عثر علي الدمية في الفيلم تعامل معها علي أنها صديقة أو أخت أو أم ودفاعه عنها في الفيلم كان من هذا المنطلق وهو أن يدافع عن شخص قريب منه.
الفيلم شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي استمرت حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.
وعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها.