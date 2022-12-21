شكرا لقرائتكم خبر عن حسين محمد جليل: أدركت معاني شخصيتي بـ "جنائن معلقة" وارتبكت من الدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطفل حسين محمد جليل بطل فيلم "جنائن معلقة" والذي قدم شخصية أسعد، لـ الخليج 365 إنه أدرك المعاني الموجودة في السيناريو والشخصية، مؤكدا أنه لم يخف من تقديم الشخصية ولكنه كان مرتبكا لأنه طفل من طبقة متوسطة فيما يجسد دور لطفل من طبقة أخرى، إضافة إلى أنه كان مترددا أمام الدمية بالفيلم والتي تعتبر بطلة رئيسية في العمل، إلى أن استطاع أن يتعامل معها وتولد لديه احساس بأن تلك الدمية هي ملكا له ولا يسمح لأحد بالإقتراب من منها، موضحا أن الفيلم تجربة مهمة في حياته.

وأشار حسين إلى أن شخصية الطفل أسعد هي لطفل يتيم وبالتالي عندما عثر علي الدمية في الفيلم تعامل معها علي أنها صديقة أو أخت أو أم ودفاعه عنها في الفيلم كان من هذا المنطلق وهو أن يدافع عن شخص قريب منه.

فيلم "جنائن معلقة" للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما والذي يتبنى دمية أمريكية عثر عليها في أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.