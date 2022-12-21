شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يغنى فى أمسية " أنوار عيسى ومحمد "وهانى شنودة يقدم مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وبإشراف الفنان المخرج خالد جلال يقدم الشاعر محمد بهجت أمسية شعرية غنائية بعنوان "أنوار عيسي ومحمد" في إطار ما يقدمه بشكل شهري مع قطاع الإنتاج الشقافي بعنوان " بهجة الروح " .

الاحتفالية يوم الإثنين ٢٦ ديسمبر على مسرح الهناجر الساعة ٧ مساء بمشاركة الفنان المبدع وائل الفشنى ومفاجأة من ألحان الموسيقار الكبير هانى شنودة يقدمها أطفال مبدعين من طلاب المدارس، والدعوة عامة لكل جموع الجمهور المصري .

يشار إلى أن وائل الفشني، مطرب مصري، تربى على صوت الشيخ طه الفشني "أحد أعظم المنشدين"، مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، التحق للدراسة بمعهد الموسيقى العربية، اشتهر بتقديم العديد من تترات مسلسلات الدراما المصرية منها "واحة الغروب"، "طايع"، وغيرها، كما أعاد تقديم أغنية "الأقصر بلدنا" التي شارك بها في حفل طريق الكباش.

الشاعر محمد أحمد بهجت، هو نجل الكاتب الكبير والشاعر أحمد بهجت صاحب عمود صندوق الدنيا بالأهرام والبرنامج الإذاعي الشهير كلمتين وبس مع الفنان فؤاد المهندس، وأمه هي الناقدة سناء فتح الله حيث استطاع محمد بهجت أن يكون امتداد لوالده، بالإضافة إلى نشأته الأدبية من خلال ملازمته لعدد من الأدباء والشعراء المخضرمين ساعدته على خلق شخصية أدبية ملمة بألوان الفنون وخاصة المسرحية.

ولذلك فمحمد بهجت مؤلف وشاعر غنائي مصري، قام بكتابة كلمات العديد من تترات وأغاني المسلسلات ومنها، مسلسل كان ياما كان: أرواح أليفة ج2 عام 2013، كما قام بكتابة سيناريو وحوار عدة أعمال وخاصة الدينية ومنها: مسلسل قصص النساء في القرآن عام 2013، ومسلسل أنبياء الله عام 2017.