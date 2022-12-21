شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد عمارة منتج مسرحيات محمد صبحى "لعبة الست وكارمن وسكة السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة سيمون وفاة المنتج محمد عمارة، ناعية إياه على صفحتها على "فيس بوك": قائلة: "البقاء لله المنتج الجميل محمد عمارة صاحب مسرحياتنا العظيمة لعبة الست وكارمن وسكة السلامة ومسلسل فارس بلا جواد.. الله يرحمه".

ولد محمد عمارة فى بيئة فنية ودرس الإخراج كوالده الفنان الكبير إبراهيم عمارة وعمل في فترة الخمسينيات كمساعد مخرج فى العديد من الأفلام، ومنها أفلام: اشهدوا ياناس 1953 و لحن الوفاء 1955 و لماذا أعيش 1961 .

وفى بداية الستينيات عمل كمصور ومدير تصوير فى العديد من الأفلام مثل؛ اقتلنى من فضلك 1965 و من أجل حفنة أولاد 1969 و يارب توبة 1975 ، وفى السبعينيات عمل بالإنتاج فى أفلام مثل قصة الحى الغربى 1979 و ياما انت كريم يارب .