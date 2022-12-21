شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يعلن عدم وجود شخصيته Black Adam في المرحلة المقبلة من DC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل العالمى دواين جونسون من خلال حسابه الرسمي على موقع تالتغريدات تويتر، أن شخصية Black Adam لن تتواجد في المرحلة المقبلة من سلسلة أفلام DC، التي سيقوم بإخراجها المخرج العالمى جيمس جن.

حيث كشف جونسون عن ما دار بينه وبين جن في آخر محادثتهما، وكتب جونسون: "أنا وجيمس جان على اتصال دائم، وفى آخر محداثاتنا، كشف لى جن بعدم وجود شخصية بلاك آدم في الفصل الأول من سلسلة الأفلام التي تعمل عليها شركة DC، خاصة بعد اتفاق الشركة مع شركة الإنتاج Seven Bucks على مواصلة استكشاف أكثر الطرق القيمة لاستخدام شخصية Black Adam في الأفلام القادمة".

بدأ جونسون العمل على فيلم "Black Adam" في عام 2007، عندما أعلن عن لعبه الدور مع المخرج بيتر سيجال، الذي كان مرتبطًا بالمشروع في تلك المرحلة، وتابع جونسون قائلا:" لقد عرفنا جيمس وأنا بعضنا البعض منذ سنوات، والأمر لا يختلف الآن، وسأعمل دائمًا على تشجيع DC (و Marvel) للفوز وتحقيق الفوز الكبير".

وأنهى جونسون تغريداته مؤكدا:" أنتم تعرفونني يا رفاق، ويمكنكم دائمًا الاعتماد علي لأكون واضحا في كلماتي، وهذه القرارات التي اتخذتها تحت قيادة جيمس ودي سي تمثل رؤيتهما لوحدة التحكم عن بعد من خلال عدساتهما الإبداعية، وأنا فخور جدًا بالفيلم الذي قدمناه للجماهير في جميع أنحاء العالم، وسأعود دائمًا للماضى لـ مشاهدة رد فعل المعجبين تجاه بلاك آدم بامتنان هائل وتواضع وحب".

ويذهب ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe]، لتحظي أول صورة للشخصية الجديدة على تفاعل كبير من قبل متابعي ذا روك.

ويشارك دواين جونسون في فيلم "Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ40 عاما، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليرحب بها، بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.