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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف موسيقى "إيجار قديم": بكيت فى مشهد وداع الفنان صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته الموسيقى التصويرية لمسلسل "إيجار قديم" الذي قام ببطولته النجوم شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، وفيدرا، ولاقت الموسيقى التصويرية للعمل رواجا كبيرا ، وهى للملحن الشاب محمد أبو ذكري.
وفي تصريحات صحفية تحدث محمد أبو ذكري عن موسيقى "إيجار قديم" قائلا : "المسلسل يعتبر تجربة خاصة جدا، لأني منذ بدايتي في الموسيقى التصويرية بمصر كنت أبحث عن عمل يستطيع استيعاب اللعب بالموسيقى الشرقية المصرية، مع دمجها بجزء كلاسيكي بسيط يعطيها من الرشاقة ما تحتاجه لكي تفيد الشاشة دراميا، وهو ما وجدته في إيجار قديم".
محمد أبو ذكرى
وأضاف أبو ذكري أنه كان يعمل على المسلسل وموسيقاه قبل بدء التصوير بوقت طويل، ولذلك أتيحت له الفرصة في الحصول على وقت كاف لتقديم موسيقى مميزة، مشيرا أن مشهد وفاة صلاح عبد الله في الأحداث كان في مخيلته خلال مرحلة القراءة، وقال "تخيلت تيمة الفراق لمشهد وفاة صلاح عبد الله قبل تصويره بفترة طويلة".
وتابع أبو ذكري : بدأت البكاء أنا شخصيا، ثم بكيت مرة أخرى وأنا أضعها على المشهد مع المونتير كريم سعد.
ووضع محمد أبو ذكرى، الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال منها ، الفيلم الوثائقي "بعيدا عن النيل" والذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.، ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" ومسلسل "مكتوب عليا"
وحول مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قال : "كانت مع الفيلم الوثائقي "بعيدا عن النيل" إخراج شريف القطشة، وهذا الفيلم الذي شارك فيه مع مجموعة من موسيقيين و مؤلفين من بلاد حوض النيل، عبر جولة موسيقية قد فعلناها لمدة أربعة أشهر على الطريق في الولايات المتحدة الامريكية، وحقيقة فخور بالتجربة وسعيد بردود الفعل عليها".