شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف موسيقى "إيجار قديم": بكيت فى مشهد وداع الفنان صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته الموسيقى التصويرية لمسلسل "إيجار قديم" الذي قام ببطولته النجوم شريف ‏منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، وفيدرا، ولاقت الموسيقى التصويرية للعمل رواجا كبيرا ، وهى للملحن الشاب محمد أبو ذكري.

وفي تصريحات صحفية تحدث محمد أبو ذكري عن موسيقى "إيجار قديم" قائلا : "المسلسل ‏يعتبر تجربة خاصة جدا، لأني منذ بدايتي في الموسيقى التصويرية بمصر كنت أبحث عن عمل ‏يستطيع استيعاب اللعب بالموسيقى الشرقية المصرية، مع دمجها بجزء كلاسيكي بسيط يعطيها ‏من الرشاقة ما تحتاجه لكي تفيد الشاشة دراميا، وهو ما وجدته في إيجار قديم". ‏



محمد أبو ذكرى

وأضاف أبو ذكري أنه ‏كان يعمل على المسلسل وموسيقاه قبل بدء التصوير بوقت طويل، ولذلك أتيحت له الفرصة في ‏الحصول على وقت كاف لتقديم موسيقى مميزة، مشيرا أن مشهد وفاة صلاح عبد الله في الأحداث كان في مخيلته خلال مرحلة القراءة، وقال "تخيلت تيمة الفراق لمشهد وفاة صلاح ‏عبد الله قبل تصويره بفترة طويلة". ‏

وتابع أبو ذكري : بدأت ‏البكاء أنا شخصيا، ثم بكيت مرة أخرى وأنا أضعها على المشهد مع المونتير كريم سعد.

ووضع محمد أبو ذكرى، الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال منها ، الفيلم الوثائقي "بعيدا عن النيل" والذي عرض بمهرجان ‏القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.، ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" ومسلسل "مكتوب عليا"

وحول مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قال : "كانت مع الفيلم الوثائقي "بعيدا عن ‏النيل" إخراج شريف القطشة، وهذا الفيلم الذي شارك فيه مع مجموعة من موسيقيين و مؤلفين ‏من بلاد حوض النيل، عبر جولة موسيقية قد فعلناها لمدة أربعة أشهر على الطريق في الولايات ‏المتحدة الامريكية، وحقيقة فخور بالتجربة وسعيد بردود الفعل عليها".‏