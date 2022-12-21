شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق بعد تكريمه فى لبنان: تبقى بيروت منارة للحب والتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ليلة بعنوان "جوائز بيروت الذهبية" أقيمت بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، تم تكريم عدد من الشخصيات الفنية أهمهم النجم وليد توفيق، بحضور وزير الثقافة اللبنانى القاضي محمد وسام المرتضى ونخبة من كبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسى ونجوم الأغنية اللبنانية والإعلاميين".

وخلال الحفل سلّم وزير الثقافة اللبناني، النجم وليد توفيق درع التكريم، كما تم بث تقرير خلال الحفل يتضمن معلومات عن أغنيته الجديدة "يا قلب حاجة تعن".

وقال وليد توفيق فى تصريح لـ"الخليج 365 : سعيد بالتكريم واعتبره إضافة لمشوارى الفني والغنائى الطويل، وتبقى بيروت منارة للحب والتألق".

وكان الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، أغنية جديدة تجمعهما سويًا تحمل اسم "أول وآخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائي مع إحدى مطربات بلده.

ويعتبر هذا الديو هو الخامس في مشوار المطربة يارا الفني حيث سبقه ديو مع فضل شاكر "خدني معك"، وآخر مع راشد الماجد "الموعد الضائع"، ومع حسين الجسمي "أنت أول إنسان" و"إيه أحبك" مع فؤاد عبد الواحد.

وتقول كلمات الأغنية:

مع نهاية كل عام.. مع بداية كل عام.. انت في قلبي انا

انت في قلبي انا.. اول واخر غرام

كل عام انتي وانا.. في الهوى نكتب سطر

كل ما نكبر سنه.. حبنا يكبر عمر

ليتك في عيني نظر.. وليت عيني ما تنام



تكريم وليد توفيق



تكريم وليد توفيق



تكريم وليد توفيق