شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تدفع بـ 6 مسلسلات 15حلقة لكبار النجوم فى شهر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان المقبل 2023، عودة مسلسلات الـ 15 حلقة إلى الواجهة مرة أخرى برعاية "المتحدة للخدمات الإعلامية"، حيث يتم تقديم 6 مسلسلات جديدة من هذه النوعية يقوم ببطولتها نجوم الدراما البارزين، حيث تعود أعمال الـ 15 حلقة لدراما رمضان مرة أخرى بعد تقديمها في عام 2021، وغيابها عن العام الحالى 2022.

ويأتي مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكى كأول أعمال الـ 15 حلقة المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل قبل أيام، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب - سعدى جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، على الطيب، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.



منى زكى

أحمد أمين يقدم أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "الصفارة" من 15 حلقة، وتأليف ورشة كتابة مكونة من محمود عزت، شريف عبد الفتاح، سارة هجرس وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج ميديا هب - سعدى جوهر، وتعمل الشركة المنتجة على إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام الأولى من شهر يناير المقبل.



احمد امين

خالد النبوى أيضاً يخوض تجربة الـ 15 حلقة خلال مسلسل "الإمام الشافعى" الذى تقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يواصل النبوى تدريباته على الفروسية قبل بدء العمل التاريخى المنتظر والذى يجسد النبوى خلال الأحداث شخصية الامام الشافعى أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، والعمل تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج السورى الليث حجو وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى جوهر.



خالد النبوى

طارق لطفى هو الآخر يستعد لتصوير مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وتخرجه مريم أحمدى وتنتجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتجرى الشركة المنتجة حالياً التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.



طارق لطفى

ويقدم النجم ياسر جلال مسلسل في شهر رمضان المقبل بعنوان "علاقة مشروعة" من نوعية الـ 15 حلقة، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى ومقرر بدء تصويره خلال شهر يناير المقبل، وكذلك النجمة دنيا سمير غانم تعمل حالياً على التحضير لمسلسل جديد من 15 حلقة لم يتم الاستقرار على اسمه ومن إخراج أحمد عبد الوهاب للعرض في رمضان المقبل.



ياسر جلال