شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الهادى ابن صبرى فواز فى مسلسل "وبينا ميعاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أسامة الهادى من تصوير آخر مشاهده فى مسلسل "وبينا ميعاد" المقرر بدء عرضه مطلع يناير المقبل.

ويشارك الهادى فى بطولة المسلسل الدرامى الذى يضم فى بطولته النجوم شيرين رضا ومدحت صالح وصبرى فواز، بجانب مجموعة من الوجوه الشابة من بينهم داليا شوقى وتسنيم مطر وخالد أنور ويوسف الكدوانى ويوسف إبراهيم، والعمل من تأليف وإخراج هانى كمال.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا معاد" في اطار تشويقى اجتماعى، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذى يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

ويجسد أسامة الهادى شخصية طاهر، ابن لعائلة صبرى فواز فى أحداث المسلسل وهو شاب يهوى الموسيقى وكتابة الأغانى .

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل "وبينا معاد"، خاصة أنه خارج الموسم الرمضاني، حيث يتميز بالغزارة الدرامية التي قد تؤدي إلى مشاهدة عالية".

وأضافت الفنانة شيرين رضا، أن القصة تدور حول أم مصرية لأربع فتيات وعاملة، وأن الشخصية جديدة عليها ومختلفة عما قدمته سابقا، وقصة المسلسل عن الحياة والحب والقدر، والعلاقات الإنسانية والأسرية، "المسلسل مش كوميدي ولكنه لايت به دراما كثيرة وهناك بعض المقاطع اللايت فيها، والقصة شبه أمهات كتيرة في مصر".

وأضافت الفنانة شيرين رضا، أنها تسعى من خلال هذا الدور إلى توعية الأسر لتفعيل جانب الصداقة مع الأطفال منذ الصغر، مع البعد كل البعد على أن يكون عقاب الأبناء هو الضرب والتعدي عليهم.

بينما قال الفنان صبرى فواز، إن مسلسل "وبينا معاد" عمل درامى بشكل خفيف، ومليء بالقضايا والمشاكل التى نواجهها بشكل يومى، وتدور قصة المسلسل حول سيدة معها 4 فتيات، وهو رجل أرمل ومعه 4 أولاد، وكيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهما البعض عندما يتعرفا على بعضهما.

وكانت آخر أعمال أسامة الهادى مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "بينا معاد" على شاشة قناة "دى ام سي" مطلع يناير المقبل.

يذكر أن أسامة الهادى مغنى وملحن وممثل شاب عرف فى بداياته الفنى كمغنى لمشروعه الموسيقى الخاص الذى يحمل اسمه، ومن أشهر أغانيه "يوما ما هطير" و"الرد مبيوصلتش ليه" و"لسه فيا حيل"، ودخل مجال الدراما بأدواره فى مسلسلات "لعبة نيوتن" و"كلبش" و"الأب الروحي".



كواليس وبينا معاد (



كواليس وبينا معاد