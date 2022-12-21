شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للمخرج يسري نصر الله على هامش مهرجان القاهرة للفيلم القصير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاضر المخرج الكبير يسرى نصر الله فى ندوة على هامش مهرجان القاهرة للفيلم القصير، وذلك اليوم الأربعاء، بعد أن تم تكريمه فى حفل الافتتاح يوم السبت الماضى.

وانطلقت الدروة الرابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير، السبت، فى حفل كُرم فيه كل من الفنانة كندة علوش والمخرج يسري نصر الله والمنتجة ماريان خوري والمقامة داخل مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، يستمر فى الفترة من 17 - 22 ديسمبر.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المخرج السينمائى شريف فتحى، والناقد رامى المتولى والمخرجة حنان راضى، بينما تتكون لجنة تحكيم الافلام القصيرة العربية من المخرج السينمائى اشرف فايق رئيسا للجنة و الممثلة لبني ونس ومدير التصوير السينمائى مصطفى عز الدين.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية تتكون من المخرج السينمائى عماد البهات، الممثلة ثراء جبيل والناقد السينمائى أحمد سعد الدين.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية من: الناقد السينمائي أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.

وتتضمن قائمة الأعمال المشاركة فيلم HAIR TIE, EGG من الصين وإخراج لو رونكسياو، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت في التفكير بالأمر مجددا.

كما يشارك أيضا فيلم Safe للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور قصته في ليلة شتوية في أتلانتيك سيتي، حيث يجب على مدير كازينو أن يحسب إخفاقاته الأبوية عندما يحتاج ابنه الجامح إلى مساعدة للخروج من مأزق.

وتضم القائمة أيضا أفلام North Pole من مقدونيا وصربيا، وThe Criminals إنتاج فرنسي رومانس مشترك، وLive till I die من السويد، وThe Tiktoker من الكاميرون، وBolide و4 AM من فرنسا .