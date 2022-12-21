هوية شقيق تامر حبيب تُفجّر ضجة بين الجمهور.. فنان شهير وزوج واحدة من أشهر نجمات الوطن العربي.. السيناريست أكد هذا الأمر!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - كشف السيناريست تامر حبيب، حقيقة أن الملحن حسام حبيب شقيقه وذلك بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنهما أشقاء

ونفى تامر حبيب، هذه الأخبار من خلال منشور دونه على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وقال تامر: “حضرات السيدات والسادة في جميع أنحاء الكرة الارضية، انا ابن وحيد لأمي و ابويا الله يرحمهما، ماعنديش اخوات خالص . كلامي واضح ؟”.

منشور السيناريست تامر حبيب على فيسبوك

وجاءت تعليقات المتابعين على المنشور كالتالي : “معلش هما خدوك بالظيطة معلش يا حبيب”، وعلق الفنان أمير صلاح الدين: “معلش يا عم تيكو مانت برضه حبيب أوي.

وفي السياق ذاته كتب أحد المتابعين: “معندكش أخوات غير حسام يعني لازم نشوف أعلام الوراثة الأول”.

وكان دعم تامر حبيب، المطربة شيرين عبد الوهاب في الأزمة التي كانت تمر بها من خلال نشر مقطع فيديو من أغنية “طريقي” التي قدمتها في مسلسلها الذي كتبه على الحساب الرسمي له، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

من هو تامر حبيب؟

تامر حبيب، هو مؤلف مصري من مواليد عام 1963م، قد تخرج من معهد السينما المصري، والتحق تامر حبيب في أكاديمية الفنون، حيث عمل بعدها في عام 2003م، في مجال التأليف فقد كان صاحب تأليف فيلم سهر الليالي، وساهم بتقديم العديد من الأفلام، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم تيمور وشفيقة، والكثير من الأفلام، كما شارك في تأليف العديد من المسلسلات.

قدم تامر حبيب، الكثير من الأعمال الفنية التي ساهم في تأليفها، حيث تلقى دراسته في هذا المجال، حيث اتسمت أعمال الكاتب تامر حبيب بالجرأة، وقد تعرضت هذه الأعمال الخاصة بتأليف الكاتب تامر حبيب لانتقادات شديدة رغم واقعيتها، ومن أبرز هذه الانتقادات التي كانت خاصة في مسلسل حتى لا تطفئ الشمس وهو من تأليف تامر حبيب، فقد اعتبره الكثيرين لا يناسب عادات المجتمع وتقاليده خاصة المجتمع المصري.

أزمة تامر حبيب مع إيناس الدغيدي

من ناحية أخرى، كان السيناريست المصري تامر حبيب قد تصدَّر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزمة تصريحات المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي حول ميوله الجنسية.

وذلك بعدما كشفت المخرجة عن رأيها فيه، قائلةً: “كلنا عارفين لكن مكناش بنتكلم في حاجة، لأن ملناش دعوة، وكان المهم هو نوع علاقتك بالشخصية، وأنا بحاول أبعد عن تامر حبيب الكلام الكتير، ومع ذلك قابلت شخصيات كتير خلال مسيرتي الفنية لهم ميول مختلفة، ولكن دا لم يتعارض مع علاقتي بهم”.

تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي آثارت الجدل بشكل كبير، وذلك لتلميحها بشكل غير مباشر عن الميول الجنسية للكاتب تامر حبيب، وأن هناك الكثير من الزملاء في الوسط الفني لديهم نفس الميول دون أن يفصحوا عنها.

لقاء تامر حبيب الأخير

وأضاف في لقاءه مع “برنامج تفاعلكم” على قناة العربية ردًا على بعض الانتقادات حول تصرفاته الشخصية: «أنا حر ما لم أَضر».

وتابع: «عرض إيناس الدغيدي على الزواج كان إفيه ومن قبيل المزاح بيننا إحنا الاتنين، وفي أعمالي أحب أن أكون مسلي كصانع محتوى لأن عكس التسلية ملل والملل عيب».

وأردف: «أجمل جملة حوار كتبتها هي إحنا كبرنا ولا إيه في فيلم سهر الليالي، وبكيت لما شوفت شيرين نصف ساعة لأني بعزها جدًا وأرى أنها موهبة ضخمة جدا، وهي صديقة عزيزة، ولما شوفتها قولت حمد لله على السلامة».

واستطرد تامر حبيب حديثه قائلًا: «كلنا في حاجة لطبيب نفسي، وأنا شخص أعاني من الاكتئاب والأرق الدائم».

تامر حبيب: تقبيلي للفنانات في المناسبات طبيعي

ورد السيناريست تامر حبيب على الانتقادات التي وجهت له خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفاته من تقبيل الفنانات والرقص وارتدائه حلق.

وقال تامر حبيب، خلال حلوله ضيفا في برنامج “بودكاست بالبجامة” مع الإعلامي شريف نور الدين: “أنا لم أسلم من الانتقادات لتقبيلي الفنانات، حتى في عزاء والدتي وقالوا دول بيبوسوا بعض ويجهرون بالمعصية، معصية إيه، لما حد يواسي صديقه ويبوسه أو يحضنه تبقى معصية؟.

وتابع تامر حبيب: “أحب أقولهم أن ده دار مناسبات مش مسجد، وبعدين بتجيبوا ليه الستات بس وهما بيبوسوني، ما فيه رجالة، كمان وخالاتي وعماتي كانوا بيبوسوني.. دي لعنة السوشيال ميديا”..

وأضاف السيناريست المصري المثير للجدل خلال حديثه: “أيريد أن اشعر بحريتي سواء في تصرفاتي أو ما ارتديه”.

وعن الفيديو المنتشر له وهو يرقص على ظهر مركب مؤخرًا قال تامر حبيب: “السوشيال ميديا أصبحت لعنة، كنت أحضر عيد ميلاد لصديقتي على مركب في دبي فمن الطبيعي أن أرتدي المايوه، ولما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات، هما عايزين نلبس طرابيش مثلًا، ما طبيعي نلبس مايوهات.. أيوة أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي”.

الخليج 365

الخليج 365