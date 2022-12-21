ليس الزعيم ولا محمد رمضان.. هذا هو الفنان الوحيد الذي تمنت رانيا يوسف أن يجمعهما عمل فني واحد!! اختارت اسمه فورًا بدون تردد!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - حلّت رانيا يوسف ضيفة على برنامج صدى الملاعب، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، عبر قناة MBC1، وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس في حياتها الشخصية، كما كشفت عن المهنة التي كان ترغب في العمل بها قبل التمثيل.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف عن أمنياتها في العمل مع الفنان أحمد حلمي، مشيرة إلى أنها تحب الأعمال الكوميدية للغاية.

وأضافت يوسف خلال تصريحاتها التليفزيونية قائلة ردا على سؤال حول فكرة ما إذا كانت تستطيع أن تعيش على جزيرة بمفردها بدون هاتف محمول: «طبعا دا أنا نفسي الاختراع ده يتلغي من الحياة أنا بكره التليفون».

تصريحات رانيا يوسف

أما الشيء الذي تتمنى رانيا يوسف تغييره في شخصيتها هو «حسن النية» و«التبذير»، فيما أوضحت أنها إذا لم تكن ممثلة ستكون «جليسة أطفال» لمن هم تحت سن 7 سنوات، لأنها تحب الأطفال كثيرا.

وعن أمنياتها الثلاثة إذا التقت بمارد ليحقق لها أحلامها قالت «بناتي يخلصوا تعليمهم ويشتغلوا يوقفوا على رجليهم، والستر وأن ربنا يرزقني وربنا يكفينا شر المرض».

وقالت رانيا يوسف: بناتي هم أغلى ما لدي وأهم انتصار في حياتي، وأنا شخصية متفائلة دائمًا في كل الأحوال، وصريحة جدًا ولا يمكنني الكذب، لأنني أحب الله، ولكن الكثيرون يأخذون فكرة عني ليست صحيحة.

وواصلت: أنا بيتوتية ومليش في السوشيال ميديا، ولم أقصد إثارة الجدل بإطلالاتي ولكن ما حدث من قبل كانت غلطة غير مقصودة مني، وأنا أستمع دائمًا إلى آراء بناتي في إطلالاتي والأمور المتعلقة بالسوشيال ميديا.

وعن الزواج، تابعت: إذا عاد بي الزمن للوراء لن أتزوج لأكثر من مرة، ولكن سأتزوج مرة واحدة وستكون هي الزيجة الأولى والأخيرة لي، ومكنتش هتجوز تاني ولا تالت.

أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

يُذكرأن أخر اعمال الفنانة رانيا يوسف «مسلسل المماليك» بطولة الفنان بيومي فؤاد، وفيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد، وغيرهم من فنانين أخرون، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل «الآنسة فرح» بطولة الفننانة أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.

وتنتظر رانيا يوسف عرض “مسلسل عالم تاني” الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مسلسل عالم تاني تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

وهذا وقد كشفت الفنانة رانيا يوسف، تفاصيل احدث أعمالها السينمائية وهي فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان التاروت.

قالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج MBC Trending، إن فيلم التاروت يتبقى عليه يومان فقط من انتهاء التصوير حيث يناقش قضية 3 بنات يتم التحرش بهن وهن أطفال ثم نشاهد العواقب في إطار مشوق

يضم فيلم التاروت، العديد من أبرز الفنانين ومنهم، سمية الخشاب، رانيا يوسف، علاء مرسي، عبد العزيز مخيون، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار قضية اجتماعية.

الخليج 365

الخليج 365