أصالة تتعرض لموقف محرج من متسابق في برنامج سعودي آيدول: «عايز أبوسك» ورد فعلها غير متوقع!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - شهدت أولى حلقات برنامج اكتشاف برنامج المواهب الغنائية “سعودي أيدول” موقفا طريفا جمع بين الفنانة أصالة وأحد المشتركين.

حيث مازح أحد مشتركي الحلقة الأولى من “سعودي أيدول” أصالة نصري بعد أن قامت بمدح أدائه وقال لها: “أود أن أقبلك” لترد عليه “طول بالك ماجد المهندس صديق زوجي يقتلوني ولو ما عرف زوجي سيخبره”.

أولى حلقات سعودي أيدول

وبدأ مساء أمس الموافق الثلاثاء 20/12 عرض أولى حلقات اكتشاف برنامج المواهب الغنائية “سعودي آيدول”.

لجنة تحكيم برنامج المواهب “سعودي آيدول” بموسمه الأول 2022

وتضم لجنة تحكيم البرنامج 4 من كبار نجوم الغناء العرب وهم؛ أحلام، أصالة، أصيل أبو بكر وماجد المهندس.

ولم تخيب أصالة توقعات الجمهور بالدخول في مناوشات طريفة مع أحلام، حيث بدأت منذ الحلقة الأولى في مشاغبتها ومعارضتها بالرأي.

وكانت أحلام تتحدث إلى إحدى المتسابقات عن ملاحظاتها السلبية حول أدائها، فيما ظلت أصالة تقاطعها لتقول أراء معاكسة مشيدة بكل السلبيات التي ذكرتها أحلام.

ودخلت المتسابقة في نوبة ضحك، فيما لم تتردد أحلام في رد نفس الموقف مع أصالة، حيث أكدت أنها تختلف معها في الرأي منذ زمن طويل، في إشارة إلى علاقة صداقتهما الطويلة التي شهدت خلافات وصلح بينهما.

يُذكر أن برنامج “سعودي آيدول” يذاع كل يوم ثلاثاء في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة MBC1.

ويشهد البرنامج تعاون هيئة الترفية السعودية وشبكة قنوات MBC للبحث عن أبرز المواهب الغنائية داخل المملكة العربية السعودية، وتقديمها للجمهور.

أصالة تواصل بروفاتها استعدادا لحفل السعودية

من ناحية أخرى، أدت الفنانة أصالة نصري، بروفاتها الأساسية استعدادا لحفلها الغنائي مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، في موسم الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

وألتقت أصالة نصري، بفرقتها الموسيقية التي عزفت لها مقطوعات من أغانيها المرتقب أن تشدو بها في الحفل أمام الجمهور السعودي، من بينها عدد كبير من الأغاني الخليجية.

أغاني أصالة نصري الجديدة

في شهر أغسطس الماضي.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب– أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

واستقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة “روتانا”، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة، في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

أحدث أعمال أصالة

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم “غلبان” 7 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب” بعد 9 أيام من طرحها.

وكانت قد أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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