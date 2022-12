شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى فى أداء غنائى مؤثر برفقة ابنتها الصغيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت ملكة الكريسماس ماريا كارى أداءً مؤثرًا مع ابنتها مونرو خلال فيلم "ماريا كارى.. عيد ميلاد سعيد للجميع.. عطلة خاصة لمدة ساعتين"، والذى بث أمس الثلاثاء على شبكة سى بى إس.



ماري كاري تفدم اداء مؤثر برفقة ابنتها



ماريا كاري تغني برفقة ابنتها



ماريا كاري تغني مع ابنتها الصغيرة



ماريا كاري وابنتها

قدمت النجمة البالغة من العمر 52 عامًا وابنتها الصغيرة البالغة من العمر ، 11 عامًا ، عرضًا رائعًا لترانيم الكريسماس المحبوبة "Away in a Manger" حيث قاما بإثارة إعجاب الجماهير في ساحة Madison Square Garden، وخلال العرض قامت كاري بأداء مجموعة متنوعة من أعظم أغانيها عن الكريسماس.

بدت ماريا كاري أنيقة للغاية أثناء احتفالها بمناسبة أعياد الكريسماس في مدينة نيويورك، أثناء توجهها إلى ماديسون سكوير جاردن لحضور حفل عيد الميلاد يوم الجمعة الماضي.. ارتدت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 52 عامًا وقتها معطفًا أبيض ضخمًا ظهرت مميزة فيه.

وتستمتع ماريا كارى بوقتها خلال الفترة الحالية بعيدًا عن ضغوط العمل، إذ تم رصدها داخل مدينة نيويورك من أسبوعين مع حبيبها بريان تاناكا وفقًا لما ذكره تقرير موقع "ديلى ميل" حول كارى التي كانت بصحبة صديقها الذى يصغر عنها بفارق سني كبير، إذ تبلغ 52 عامًا في حين يبلغ هو 39 عامًا.

وارتدت ماريا كارى آنذاك معطفًا أنيقًا بطبعة جلد الفهد وفستانًا أسود طويلًا ملائمًا للشكل مع حذاء بكعب عالى أسود.

ولا تعد تلك المرة الأولى الذى يظهر فيها الثنائى فى شهر نوفمبر، إذ سبق ورصدت عدسات المصورين صورًا لهما معاً في مدينة نيويورك أثناء نزهتهما القصيرة في طريقهما إلى المسرح المعروفة باسم العاصمة الفرنسية باريس.

ورغم صداقة ماريا كارى الطويلة بصحبة صديقها إلا أنهما لم يعلنا عن علاقتهما إلا منذ عام 2016 أي قبل 6 أعوام.

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة ولديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.