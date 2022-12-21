شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيي حفل رأس السنة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستقبل النجم العربي الكبير محمد عبده العام الجديد في مصر وذلك في أحد الفنادق بالقاهرة وبحضور محبيه من كافة الانحاء، وتعتبر هذه هي المرة الأولي التى يحيي المطرب حفلة رأس السنة في مصر.

على صعيد آخر أكد نجل فنان العرب محمد عبده أنه بصحة جيدة وبخير وخرج من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية بسيطة منذ يومين.



الحالة الصحية للفنان محمد عبده الحالة الصحية للفنان محمد عبده