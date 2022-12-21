شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيي حفل رأس السنة في مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
على صعيد آخر أكد نجل فنان العرب محمد عبده أنه بصحة جيدة وبخير وخرج من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية بسيطة منذ يومين.
الحالة الصحية للفنان محمد عبده
وخرج محمد عبده من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا واعتذر بسببها عن إحياء حفل غنائي منذ أيام بالسعودية وأحياها بدلا منه الفنان رابح صقر ، ويستعد فنان العرب لاستعاده نشاطه الفنى.
كان عبد الرحمن ابن الفنان الكبير محمد عبده، طمأن جمهور فنان العرب على حالة والده الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وانهالت التغريدات على حساب نجل الفنان محمد عبده على " تويتر" عقب انتشار خبر تعرض والده الفنان محمد عبده لوعكة صحية، ليأتي رده كتالي.." قائلاً: "الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد".أغاني محمد عبده
وكان الفنان محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.
يشار إلى أن المسيرة الفنية لمحمد عبده بدأت عام 1961، وابهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.