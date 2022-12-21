شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة نور إيهاب ونور بدر بعد دورهما بمسلسل"إلا أنا".. التمثيل قلب حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحول قصص الحب فى الأعمال الفنية بين أبطالها أحيانا إلى حقيقة، وهذا بالفعل ما حدث مع الفنانة الشابة نور إيهاب و الفنان الشاب نور بدر، حيث قدما سويا منذ عامين فى حكاية أمر شخصى من مسلسل "إلا أنا" قصة شاب وفتاة تجمعها علاقة عاطفية ويمران بأكثر من موقف خلال الأحداث حتى تتم خطبتهما فى نهاية الحلقات، وعند طلب الزواج منها قال لها "أنا بحبك وعايز اتجوزك وأكمل حياتى معاكى".

وعرضت حكاية أمر شخصى، منذ عامين على قناة dmc، ومن بطولة شيرى عادل و نهال عنبر و ميدو عادل و جمال عبد الناصر ونور إيهاب ونور بدر، ومن تأليف عمرعبد الحميد و إخراج محمود كامل.



نور بدر ونور ايهاب

وأمس الثلاثاء، قدم الفنان الشاب نور بدر خاتم الخطوبة بشكل مفاجيء للفنانة الشابة نور إيهاب، في حفل حضره عدد من الأصدقاء والمقربين من داخل وخارج الوسط الفنى.



نور بدر ونور ايهاب

ونور بدر يشارك في بطولة مسلسل "العيلة دي" فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، شاركت في الكتابة ياسمين رفعت، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إسماعيل فرغلي، إنعام سالوسة، ريهام الشنواني، يوسف عثمان، محمد أبو داوود، ضياء الميرغني، علا رامي، سلوى عثمان ومجموعة من الوجوه الجديدة.



نور بدر ونور ايهاب

فيما شاركت نور إيهاب مؤخرا في مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد عبد الحميد وبطولة خالد الصاوي، صابرين، طارق عبد العزيز، ندى بسيوني، هناء الشوربجي، أحمد جمال سعيد، محمد مهران.