شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فضل ونعمة" يتخطى 16.5 مليون جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "فضل ونعمة" الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 443 ألفا و376 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينمات في أكتوبر الماضي 16مليونا و621 ألفا و448 جنيها.

يقوم ببطولة فيلم "فضل ونعمة" ماجد الكدواني، هند صبري، اسما ابراهيم، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمينا العبد، إسماعيل الجندي، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

أحداث فيلم "فضل ونعمة"

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول "فضل" و"نعمة" وهما زوجان يواجهان أزمة مالية فيقررا إنشاء مطعم متنقل، والمشاركة في مسابقة طعام، ولكن يقعان في مشكلة ويتورطان في إحدى القضايا، مع عدد من المفارقات والأحداث الكوميدية.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الرسمية للفيلم والتى تحمل اسم "أحلامى مش بالليل" بصوت مطرب الراب شاهين، وشارك في أدائها أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أخر أعمال هند صبري

يذكر أن هند صبري شاركت في السينما هذا العام بفيلمين، فبجانب "فضل ونعمة" شاركت في بطولة فيلم "كيرة والجن" الذي حقق نجاحا مبهرا خلال الشهور الماضية منذ بداية طرحه في السينمات، واقترب من حصد 120 مليون جنيه، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويتحدث عن الفترة التي تلي ثورة 1919.