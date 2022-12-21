شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تبدأ تصوير "جميلة" وتنتظر عرض "جروب الماميز" 18يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة يسرا اللوزي تصوير مشاهدها في مسلسل "جميلة" مع النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث التحقت يسرا بأسرة العمل الذى انطلق تصويره منذ أسبوعين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي، حيث يناقش قضايا طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها على الأسرة المصرية .

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وعدد آخر من الفنانين.

وعلى صعيد السينما، تنتظر يسرا اللوزي عرض فيلم "جروب الماميز" بدور العرض السينمائي يوم 18يناير للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى إنشاؤه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم، وما يدور فيه من مواقف وأحداث كوميدية، والفيلم بطولة روبي ويسرا اللوزي، محمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.