شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تبدأ تصوير "جميلة" وتنتظر عرض "جروب الماميز" 18يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وعدد آخر من الفنانين.
وعلى صعيد السينما، تنتظر يسرا اللوزي عرض فيلم "جروب الماميز" بدور العرض السينمائي يوم 18يناير للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى إنشاؤه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم، وما يدور فيه من مواقف وأحداث كوميدية، والفيلم بطولة روبي ويسرا اللوزي، محمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.
وكانت يسرا اللوزى قد كشفت لـ"الخليج 365" عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية واعتذارها عن أكثر من عمل عرض عليها فى الأشهر الماضية، قائلة:" اعتذرت عن الاعمال الفنية أنى أحتاج وقت لنفسي ومع عائلتي خاصة بعد وفاة والدي، والسبب الثاني أنى مازلت أشعر بعدم وجود طاقة لدى استطيع من خلالها التركيز في العمل مثلما أحب".
وأشارت يسرا اللوزى أيضاً إلى :"معظم الأعمال عرضت عليّ، ليست هي التي تبحث عنها، باستثناء عمل أو عملين أعجبك بهم تمنيت المشاركة فيهما، ولكن شعرت أنى مازلت غير قادرة على العمل، خاصة وأن أحدهما كان يتطلب التصوير في لبنان لمدة 3 أشهر كاملة وذلك غير مناسب لى لارتباطى بمواعيد طبية خاصة بإبنتى
وكان آخر أعمال يسرا اللوزى حكاية "بالورقة والقلم" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" والذى تم عرضه أغسطس 2021، وشارك في بطولة الحكاية نور محمود، على الطيب، عماد رشاد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير.